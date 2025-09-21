Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Inter-Sassuolo maçı nerede izlenir, canlı yayın hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de!

Inter-Sassuolo maçı nerede izlenir, canlı yayın hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Inter-Sassuolo maçı nerede izlenir, canlı yayın hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de!
Haberler Haberleri

Inter-Sassuolo maçı nerede izlenir, canlı yayın hangi kanalda belli oldu. İtalya Serie A'nın 4. haftasında Inter, kendi sahasında Sassuolo’yu konuk ediyor. Inter’in orta sahasında Hakan Çalhanoğlu’nun sahada olup olmayacağı ise merak konusu.

Inter-Sassuolo maçı nerede izlenir, canlı yayın hangi kanalda netlik kazandı. Inter’in orta sahasının kilit oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'nun kadro durumu ise merak konusu.

Inter-Sassuolo maçı nerede izlenir, canlı yayın hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de! - 1. Resim

INTER-SASSUOLO MAÇI NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A’nın 4. haftasında Inter, evinde Sassuolo ile karşı karşıya geliyor. Inter-Sassuolo maçı S Sport Plus, S Sport 2 ile Tivibu Spor 1 şifreli kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Giuseppe Meazza Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma için geri sayım başladı!

Inter-Sassuolo maçı nerede izlenir, canlı yayın hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de! - 2. Resim

INTER-SASSUOLO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A’da hafta 4 mücadelesi olan Inter-Sassuolo maçı 21 Eylül 2025 Pazar günü saat 21.45’te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Livio Marinelli yönetecek. Inter, Şampiyonlar Ligi’nden gelen galibiyetle yüksek moralle sahaya çıkarken, Sassuolo da deplasmanda sürpriz yaparak puan kazanmayı hedefliyor.

Inter-Sassuolo maçı nerede izlenir, canlı yayın hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de! - 3. Resim

INTER-SASSUOLO MAÇINDA HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

Hakan Çalhanoğlu 3 maçta 236 dakika sahada kalırken takımına 2 gol ve 2 asist katkısı sağladı. Bu akşamki Sassuolo maçında Hakan Çalhanoğlu’nun ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Inter-Sassuolo maçı nerede izlenir, canlı yayın hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de! - 4. Resim

INTER-SASSUOLO MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Inter: Sommer, Bisseck, de Vrij, Bastoni, Hakan Çalhanoğlu, Susic, Barella, Augusto, Dumfries, Thuram, Esposito

Sassuolo: Muric, Coulibaly, Idzes, Muharemovic, Doig, Vranckx, Matic, Kone, Berardi, Pinamonti, Lauriente



