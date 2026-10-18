Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında İstanbul Başakşehir ile Gaziantep FK, İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Ligde aynı puana sahip iki takım, kötü gidişata son vererek yeniden galibiyet sevinci yaşamak için sahaya çıkacak. Başakşehir-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta soruları gündemde yer bulurken gözler canlı yayın bilgileri ve muhtemel ilk 11 maç kadrosuna çevrildi.

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Başakşehir-Gaziantep FK maçını Alpaslan Şen yönetecek. Karşılaşmada Mert Bulut ve Mücahid Adem Çelebi yardımcı hakem, Melih Aldemir dördüncü hakem olarak görev yapacak. Mücadelenin VAR hakemi Halil Umut Meler, AVAR hakemi ise Abdullah Bora Özkara olacak. Peki, Başakşehir-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu

BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Başakşehir ile Gaziantep FK arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele şifreli olarak ekrana gelecek.

Başakşehir-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu

BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbul Başakşehir ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Alpaslan Şen görev yapacak.



Başakşehir-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11 maç kadrosu

BAŞAKŞEHİR-GAZİANTEP FK MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Başakşehir: Muhammed, Karbownik, Hamza, Ba, Kharebashvili, Umut Güneş, Kemen, Brnic, Olsen, Shomurodov, Bertuğ.

Gaziantep FK: Tobiasz, Peres, Abena, Sylla, Kerim, Gidado, Maxim, Kozlowski, Sorescu, Hansen, Halil.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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