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Kocaelispor-Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi, canlı nerede izlenir? işte muhtemel 11

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Kocaelispor-Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi, canlı nerede izlenir? işte muhtemel 11
Başlık ResmiKocaelispor-Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi, canlı nerede izlenir

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Kocaelispor ile Göztepe, Kocaeli’de üç puan mücadelesi verecek. İç sahada yakaladığı başarılı performansı devam ettirmek isteyen Kocaelispor, son haftalarda istediği sonuçları almayan Göztepe’yi ağırlayacak. Futbolseverler Kocaelispor-Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi, canlı nerede izlenir merak ederken muhtemel 11 maç kadrosu da netlik kazandı.

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Ligde oynadığı ilk 7 karşılaşmada 4 galibiyet elde eden Kocaelispor, hanesine yazdırdığı 12 puanla haftaya avantajlı bir konumda giriyor. Yeşil-siyahlı ekip, bu süreçte rakip fileleri 8 kez havalandırırken kalesinde altı gol gördü. Göztepe, ilk 7 haftada bir galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. İzmir temsilcisi, bu performans sonucunda 6 puanda kaldı ve lig sıralamasında 15. basamakta yer aldı. Peki, Kocaelispor-Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi, canlı nerede izlenir?

Kocaelispor-Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi, canlı nerede izlenir? işte muhtemel 11
Başlık ResmiKocaelispor-Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi, canlı nerede izlenir? işte muhtemel 11

KOCAELİSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ, CANLI NEREDE İZLENİR?

Kocaelispor-Göztepe karşılaşması beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadele şifreli olarak ekranlara gelecek.

Kocaelispor-Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi, canlı nerede izlenir? işte muhtemel 11
Başlık ResmiKocaelispor-Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi, canlı nerede izlenir? işte muhtemel 11

KOCAELİSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Kocaelispor-Göztepe karşılaşması, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Kocaelispor-Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi, canlı nerede izlenir? işte muhtemel 11
Başlık ResmiKocaelispor-Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi, canlı nerede izlenir? işte muhtemel 11

KOCAELİSPOR-GÖZTEPE MUHTEMEL 11 MAÇ KADROSU

Kocaelispor: S. Öztaşdelen, E. Ortakaya, B. Kutlu, O. Öztonga, U. K. Yıldız, M. Susoho, G. Sousa, T. Bingöl, Show, M. Altunbaş, D. Agyei

Göztepe: A. Özçimen, T. Altıkardeş, A. Kurtulan, Rhaldney, N. Sonko Sundberg, N. Miroshi, A. Antunes, R. Akonnor, Janderson, Juan, M. Bokele

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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