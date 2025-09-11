Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Basketbol Milli takım maçı ne zaman, hangi kanalda nasıl izlenir? Yunanistan-Türkiye yarı final maçına geri sayım!

Basketbol Milli takım maçı ne zaman, hangi kanalda nasıl izlenir? Yunanistan-Türkiye yarı final maçına geri sayım!

- Güncelleme:
Basketbol, EuroBasket, Türkiye, Yunanistan, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Basketbol Milli takım maçı ne zaman, hangi kanalda nasıl izlenir, Yunanistan-Türkiye basketbol maçı canlı yayın nerede merak ediliyor. Namağlup ilerleyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarı finalde ezeli rakibi Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. 12 Dev Adam zorlu mücadeleyi kazanması halinde tam 24 yıl aradan sonra yeniden Avrupa Şampiyonası finaline yükselecek.

Basketbol Milli takım maçı ne zaman, hangi kanalda nasıl izlenir, Yunanistan-Türkiye basketbol maçı canlı yayın nerede belli oldu! Ergin Ataman yönetimindeki Türkiye, EuroBasket 2025’te oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Yarı finale kalan dört takım arasında namağlup ilerleyen iki takım ise Türkiye ve son dünya şampiyonu Almanya. 

Basketbol Milli takım maçı ne zaman, hangi kanalda nasıl izlenir? Yunanistan-Türkiye yarı final maçına geri sayım! - 1. Resim

BASKETBOL MİLLİ TAKIM MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Erkek Basketbol Takımı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda yarı finale yükseldi. 12 Dev Adam, yarı final mücadelesinde Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Basketbol Milli takım maçı 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 21.00’de başlayacak.

Basketbol Milli takım maçı ne zaman, hangi kanalda nasıl izlenir? Yunanistan-Türkiye yarı final maçına geri sayım! - 2. Resim

YUNANİSTAN - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA NASIL İZLENİR?

Yarı finalde oynanacak Türkiye - Yunanistan karşılaşması basketbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Arena Riga’da oynanacak Basketbol Milli takım maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz şekilde yayınlanacak. Ayrıca TRT’nin dijital platformu üzerinden de maç online olarak izlenebilecek.

 

Basketbol Milli takım maçı ne zaman, hangi kanalda nasıl izlenir? Yunanistan-Türkiye yarı final maçına geri sayım! - 3. Resim

CEDİ OSMAN SAKAT MI?

Milli Takım’ın kaptanı Cedi Osman, Polonya karşısında oynanan çeyrek final maçında sakatlık yaşadı. Yapılan kontrollerde oyuncunun bacağında kemik ödemi tespit edildi. Milli basketbolcu yarı final öncesinde antrenmanlara katılamadı.

Basketbol Milli takım maçı ne zaman, hangi kanalda nasıl izlenir? Yunanistan-Türkiye yarı final maçına geri sayım! - 4. Resim

TÜRKİYE - YUNANİSTAN MAÇINDA CEDİ OSMAN OYNAYACAK MI?

Cedi Osman’ın sakatlık durumu maç günü netlik kazanacak. Sağlık ekibi oyuncuyu Yunanistan karşılaşmasına yetiştirmek için yoğun bir tedavi uyguluyor. Kesin olarak sahada olup olmayacağı karşılaşma öncesinde belli olacak.

Basketbol Milli takım maçı ne zaman, hangi kanalda nasıl izlenir? Yunanistan-Türkiye yarı final maçına geri sayım! - 5. Resim

YUNANİSTAN - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI CANLI YAYIN NEREDE?

Türkiye - Yunanistan yarı final maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca TRT’nin resmi dijital platformu aracılığıyla internet üzerinden de şifresiz olarak izlenebilecek.

