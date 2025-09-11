Basketbol Milli takım maçı ne zaman, hangi kanalda nasıl izlenir? Yunanistan-Türkiye yarı final maçına geri sayım!

Basketbol Milli takım maçı ne zaman, hangi kanalda nasıl izlenir, Yunanistan-Türkiye basketbol maçı canlı yayın nerede belli oldu! Ergin Ataman yönetimindeki Türkiye, EuroBasket 2025’te oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Yarı finale kalan dört takım arasında namağlup ilerleyen iki takım ise Türkiye ve son dünya şampiyonu Almanya.

BASKETBOL MİLLİ TAKIM MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Erkek Basketbol Takımı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda yarı finale yükseldi. 12 Dev Adam, yarı final mücadelesinde Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. Basketbol Milli takım maçı 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 21.00’de başlayacak.

YUNANİSTAN - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA NASIL İZLENİR?

Yarı finalde oynanacak Türkiye - Yunanistan karşılaşması basketbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Arena Riga’da oynanacak Basketbol Milli takım maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz şekilde yayınlanacak. Ayrıca TRT’nin dijital platformu üzerinden de maç online olarak izlenebilecek.

CEDİ OSMAN SAKAT MI?

Milli Takım’ın kaptanı Cedi Osman, Polonya karşısında oynanan çeyrek final maçında sakatlık yaşadı. Yapılan kontrollerde oyuncunun bacağında kemik ödemi tespit edildi. Milli basketbolcu yarı final öncesinde antrenmanlara katılamadı.

TÜRKİYE - YUNANİSTAN MAÇINDA CEDİ OSMAN OYNAYACAK MI?

Cedi Osman’ın sakatlık durumu maç günü netlik kazanacak. Sağlık ekibi oyuncuyu Yunanistan karşılaşmasına yetiştirmek için yoğun bir tedavi uyguluyor. Kesin olarak sahada olup olmayacağı karşılaşma öncesinde belli olacak.

