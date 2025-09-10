Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > EuroBasket 2025'te yarı finalistler belli oldu

EuroBasket 2025'te yarı finalistler belli oldu

EuroBasket 2025’te yarı finalistler belli oldu! Türkiye, Yunanistan, Almanya ve Finlandiya final için parkede kozlarını paylaşacak.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) çeyrek final maçları tamamlandı.

YARI FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Arena Riga'da oynanan karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük kuran Türkiye, Yunanistan, Finlandiya ve Almanya, yarı finale yükseldi.

Polonya, Litvanya, Gürcistan ve Slovenya ise EuroBasket 2025'e çeyrek finalde veda etti.

YARI FİNAL MAÇLARI 12 EYLÜL'DE

Şampiyonada finale yükselecek takımların belli olacağı yarı final müsabakaları, 12 Eylül Cuma günü oynanacak.

12 DEV ADAM YUNANİSTAN İLE KARŞILAŞACAK

Yarı finalde saat 17.00'de başlayacak günün ilk maçında Almanya ile Finlandiya karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de başlayacak ikinci müsabakada ise Türkiye ile Yunanistan, finale çıkmak için mücadele edecek.

2025 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final aşamasının sona ermesinin ardından 5-8 klasman sıralaması da belli oldu.

Takımların grup aşamasındaki yeri, galibiyet ile mağlubiyet sayısı ve sayı averajına göre belirlenen sıralama şöyle:

5. Litvanya (+38)

6. Polonya (+13)

7. Slovenya (+17)

8. Gürcistan (-19)

Kaynak: Anadolu Ajansı

