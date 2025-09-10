Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
2025 EuroBasket finali ne zaman? İşte final maçı tarihi

2025 EuroBasket finali ne zaman belli oldu! A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’te tarih yazmaya devam ediyor. Çeyrek finalde Polonya ile karşı karşıya gelen 12 Dev Adam, güçlü performansıyla rakibini 91-77 mağlup ederek turnuvada yarı finale yükseldi. Şimdi ise Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, yarı final ve final tarihi nedir merak ediliyor.

2025 EuroBasket finali ne zaman yapılacak açıklandı. 2025 EuroBasket’te A Milli Erkek Basketbol Takımı büyük bir başarıya imza atmaya devam ediyor. Çeyrek finalde Polonya’yı 91-77’lik skorla mağlup eden 12 Dev Adam, turnuvada yarı finale çıkmayı başardı. Şimdi basketbolseverler Türkiye-Yunanistan basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, yarı final ve final tarihi nedir araştırmaya başladı.

2025 EUROBASKET FİNALİ NE ZAMAN?

EuroBasket 2025 finali 14 Eylül’de oynanacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025’te büyük bir başarıya imza atarak çeyrek finalde Polonya’yı 91-77 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

12 Dev Adam, turnuva boyunca sergilediği üstün performansla tarih yazarken, Alperen Şengün’ün triple-double başarısı da turnuva tarihine geçti.

TÜRKİYE - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yarı finalde Türkiye’nin rakibi, çeyrek finalde Litvanya’yı 87-76 mağlup eden Yunanistan oldu. Türkiye ve Yunanistan arasındaki yarı final karşılaşması 12 Eylül Cuma günü oynanacak. Mücadelenin saat bilgisi henüz resmi olarak açıklanmadı ancak TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. 

TÜRKİYE - YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Yarı final karşılaşması için resmi açıklama henüz yapılmadı fakat Türkiye - Yunanistan basketbol maçının TRT 1’den canlı olarak izlenmesi öngörülüyor.

CEDİ OSMAN SAKATLANDI MI?

Çeyrek final maçında Cedi Osman, 26. dakikada pota altında yaşadığı temas sonucu ayak bileğine darbe aldı ve kısa süreliğine oyundan çıktı.

Tedbir amacıyla saha kenarında bekleyen Osman, 35. dakikada tekrar oyuna dahil oldu. Maç sonrası sağlık durumu olumlu olarak bildirilen tecrübeli oyuncu, milli takımın yarı final yolculuğunda forma giymeye devam edecek.

