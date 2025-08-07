Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Bayern Münih - Tottenham maçını kim kazandı, kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar...

Bayern Münih - Tottenham maçını kim kazandı, kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar...

Bayern Münih - Tottenham maçını kim kazandı, kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar...
7 Ağustos Perşembe günü Bayern Münih ile Tottenham hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın 12. dakikasında Harry Kane attığı golle Almanya ekibini 1-0 öne geçirdi. Şu anda maçın ilk yarısı oynanıyor. Peki, Bayern Münih - Tottenham maçını kim kazandı, kaç kaç bitti? İşte cevabı...

2025-2026 sezonu hazırlık maçında, Bayern Münih ve Tottenham karşı karşıya geldi.  Bu heyecan dolu maç Allianz Arena'da oynanıyor.

Şu anda arama motorlarında "Bayern Münih - Tottenham maçını kim kazandı, kaç kaç bitti?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Bayern Münih - Tottenham maçını kim kazandı, kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar... - 1. Resim

BAYERN MÜNİH - TOTTENHAM MAÇINI KİM KAZANDI?

Şu anda Bayern Münih ve Tottenham maçının ilk yarısı oynanmaktadır. Karşılaşmanın 12. dakikasında Harry Kane topu fileyle buluşturdu. Almanya ekibi 1-0 öne geçti.

Bayern Münih - Tottenham maçını kim kazandı, kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar... - 2. Resim

BAYERN MÜNİH - TOTTENHAM MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Bayern Münih - Tottenham karşılaşmasının ilk yarısı oynanmaktadır. Şu anda Bayern Münih-Tottenham karşılaşmasında şu anda skor 1-0'dır.

