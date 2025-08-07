Bayern Münih - Tottenham maçını kim kazandı, kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar...
7 Ağustos Perşembe günü Bayern Münih ile Tottenham hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın 12. dakikasında Harry Kane attığı golle Almanya ekibini 1-0 öne geçirdi. Şu anda maçın ilk yarısı oynanıyor. Peki, Bayern Münih - Tottenham maçını kim kazandı, kaç kaç bitti? İşte cevabı...
2025-2026 sezonu hazırlık maçında, Bayern Münih ve Tottenham karşı karşıya geldi. Bu heyecan dolu maç Allianz Arena'da oynanıyor.
BAYERN MÜNİH - TOTTENHAM MAÇINI KİM KAZANDI?
BAYERN MÜNİH - TOTTENHAM MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
