Bayern Münih - Tottenham maçını kim kazandı, kaç kaç bitti? Maç özeti ve skorlar...

2025-2026 sezonu hazırlık maçında, Bayern Münih ve Tottenham karşı karşıya geldi. Bu heyecan dolu maç Allianz Arena'da oynanıyor.

Şu anda arama motorlarında "Bayern Münih - Tottenham maçını kim kazandı, kaç kaç bitti?" sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

BAYERN MÜNİH - TOTTENHAM MAÇINI KİM KAZANDI?

Şu anda Bayern Münih ve Tottenham maçının ilk yarısı oynanmaktadır. Karşılaşmanın 12. dakikasında Harry Kane topu fileyle buluşturdu. Almanya ekibi 1-0 öne geçti.

BAYERN MÜNİH - TOTTENHAM MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Bayern Münih - Tottenham karşılaşmasının ilk yarısı oynanmaktadır. Şu anda Bayern Münih-Tottenham karşılaşmasında şu anda skor 1-0'dır.