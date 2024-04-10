Bayram namazı güneş doğduktan sonra cemaatle birlikte kılınır! Sabah namazıyla birlikte kılınır mı?

Bayram namazının sabah namazıyla birlikte mi kılınıp kılınmayacağına ve nasıl kılınacağına dair net açıklama geldi. Bayram namazı gündeş doğduktan kaç saat sonra kılınır? Sabah namazıyla birlikte kılınır mı?

Gelin, bayram sabahlarının ve namaz ibadetinin özüne ışık tutalım. Müslümanlar için bayramlar, sevinç ve coşkuyla karşılanan özel günlerdir. Ancak bazıları için bu günlerde ibadetin nasıl yerine getirileceği konusu önem arz eder. Özellikle bayram namazı ile sabah namazının birleştirilip birleştirilemeyeceği hususu, sıkça sorulan sorular arasında yer alır.

Bayram namazının sabah namazıyla birlikte mi kılınıp kılınmayacağı konusunu aydınlığa kavuştu.

Yetkililerinden alınan bilgilere göre, bayram namazı ile sabah namazının ayrı ibadetler olduğu ve aynı zaman dilimi içerisinde yapılmalarının doğru olmadığı ifade edildi. Sabah namazının, bayram namazının yerine geçmediği ve her iki ibadetin de ayrı ayrı kılınması gerektiği vurgulandı.

Bunun nedeni sabah namazının vakti ile bayram namazının vaktinin farklı olmasındandır. Sabah namazının vakti, tan yerinin ağarması demek olan ikinci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eden vakittir. Bayram namazının vakti ise şafak vaktinde olup bu vakitte bayram namazı kılınır.

Bu açıklama ile toplumda yaygın olan yanlış anlamaların da önüne geçilmiş oldu. Bayram sabahlarında erken kalkıp sabah namazını kılan Müslümanlar, bayram namazını da ayrıca camilerde veya bayram namazı kılınan alanlarda eda edebilecekler.

Bu açıklamanın ardından, Müslümanlar bayram sabahlarında sabah namazını kılmanın yanı sıra, bayram namazını da ayrı bir ibadet olarak yerine getirecekler. Bu da ibadetlerin gerektiği şekilde yerine getirilmesi adına önemli bir adım olarak kabul ediliyor.

SABAH NAMAZI NASIL KILINIR?

Sabah namazı, Müslümanlar için günün en önemli ibadetlerinden biridir ve İslam'ın beş temel ibadetinden biri olan namazın sabah vaktinde kılınanıdır. Sabah namazı kılınırken belirli bir sıra ve adımlar izlenir. İşte sabah namazını kılmanın adımları:

İbadete başlamadan önce niyet etmek önemlidir. Kalpten veya sesli olarak sabah namazını kılmak için niyet edilir. “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya” denir.

Namazın başlangıç tekbiri olan "Allahu Ekber" sözüyle namaza başlanır. Bu tekbirle birlikte eller kulaklara kadar kaldırılır.

Ardından sessiz veya fısıltılı bir şekilde sübhaneke duası okunur.

Sabah namazında ilk rekâtta Fatiha suresi okunur. Ardından bir sûre okunur.

Fatiha ve sure okunduktan sonra "Allahu Ekber" diyerek rüku'ya eğilinir. Eller dizlere kadar indirilir, sırt düz bir şekilde tutulur ve rükuda "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükudan doğrulurken "Sami'allahu liman hamidah” denilir ve dik durulunca “Rabbena leke'l-hamd" denir.

Ardından “Allahu ekber” diyerek secdeye gidilir. Secdede "Subhana Rabbiyal A'la" denir. Alın, burun ucu ve dizlerle yere temas edilir.

İki kez secdeye eğilir ve “Allahu ekber” diyerek ikinci rekâta kalkılır. Bu rekâtta da ilk rekâtta olduğu gibi besmele çekilir, Fatiha duası ile zammı sure okunur. İkinci rekat için "Allahu Ekber" diyerek rüku'ya eğilinir. Eller dizlere kadar indirilir, sırt düz bir şekilde tutulur ve rükuda "Subhane Rabbiyel Azim" denir.

Rükudan doğrulurken "Sami'allahu liman hamidah” denilir ve dik durulunca “Rabbena leke'l-hamd" denir.

Ardından “Allahu ekber” diyerek secdeye gidilir. Secdede "Subhana Rabbiyal A'la" denir. Alın, burun ucu ve dizlerle yere temas edilir. İki kez secdeye eğildikten sonra oturulur ve “Ettahiyatü ile Salli ve Barik” duaları okunduktan sonra “Essalamun Aleykümverahmetullah” denilerek önce sağ sonra yine “Essalamun Aleykümverahmetullah” diyerek sol tarafa selam verilerek namaz bitirilir.

Sabah Namazının sünneti ile farzı aynı şekilde kılınmaktadır. Arasındaki tek fark sabah namazının sünnetine niyet ederken “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya” denirken farzını kılarken ise “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya” denir.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazı iki rekâttan oluşmaktadır. İlk önce niyet edilir: “Niyet ettim Allah rızası için Ramazan/Kurban Bayramı namazını kılmaya uydum hazır olan imama.” Deyip ellerimizin baş parmaklarımızı kulak mememize değecek şekilde kaldırıp “Allahu Ekber” dedikten sonra eller göbek deliğinin biraz altında sol el altta, sağ el üstte olacak şekilde bağlanır.

Birinci rekâtta; önce içimizden Sübhaneke duası okunur ve iftihtah tekbiri gibi “Allahu Ekber” denilerek eller kulaklara götürülür, kollar aşağı salınır. Sonra yine “Allahu ekber” diyerek eller kulaklara değdirilip kollar yana salınır en son 3. kez “Allahu ekber” dedikten sonra eller belde bağlanır. Ardından besmele çekilip Fatiha suresi okunur hemen arkasında da zammı sure okunur. İmam ile ruku ve secde yapıldıktan sonra ikinci rekâta geçilir.

İkinci rekâtta; imam besmele çektikten sonra Fatiha duası ile zammı sure okur. “Allahu ekber” dediğinde eller kulaklara değdirilir ve kollar yana sallanır, ardından yine “Allahu ekber” denildikten sonra eller kulaklara değdirilir ve kollar yana sallanır. 3. kez “Allahu ekber” denilir ve eller kulaklara değdikten sonra kollar yana salınır ve imam en son kez 4. kez “Allahu ekber” deyince ruku ve secdeye gidilir. Ruku ve secdenin ardından oturulur. Oturduktan sonra “Tahhiyat, Salli ve Barik” duaları okunur. Önce sağ tarafa sonra da sol tarafa selam verilerek namaz bitirilir.

Ramazan Bayramı namazının kılınması ile Kurban Bayramı Namazının kılınması arasındaki tek fark ilk baştaki niyet kısmındadır. Ramazan Bayramı’nda “Niyet ettim Allah rızası için Ramazan Bayramı Namazını kılmaya” denirken Kurban Bayramı’nda ise “Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı Namazını kılmaya” denir. Sonrasındaki tüm işleyiş aynıdır.

Sonuç olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın net açıklamasıyla bayram namazı ile sabah namazının ayrı ibadetler olduğu bir kez daha vurgulanmış oldu. Bu doğrultuda, Müslümanlar ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirerek bayram coşkusunu daha da anlamlandıracaklardır.