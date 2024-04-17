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Bayramda 29 maaş ikramiye veren Skoda Türkiye distribütörü Ahmet Yüce'nin hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bayramda 29 maaş ikramiye veren Skoda Türkiye distribütörü Ahmet Yüce&#039;nin hayatı ve biyografisi

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Ahmet Yüce Skoda kim, sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Bayramda 29 maaş ikramiye verdiği iddiasıyla gündeme gelen Skoda Türkiye distribütörü Ahmet Yüce kaç yaşında nereli? Ahmet Yüce'nin serveti ne kadar? Hayatı ve kariyeri haberimizde...

Ahmet Yüce, Skoda CEO'su olarak bilinmektedir. Forbes Türkiye'nin "En Zengin 100 Türk" listesinde 89. sırada yer alan Ahmet Yüce'nin hayatı araştırılıyor. Peki, Galatasaray Lisesi mezunu Ahmet Yüce kaç yaşında, nereli? Detaylar şöyle...

AHMET YÜCE KİMDİR?

Skoda Türkiye Distribütörü olan ve Yüce Auto’nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, bu yıl çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdiği iddiaları ile gündeme geldi. 

Ahmet Yüce, 1957 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.Galatasaray Lisesi mezundur. Fransız bilmektedir.

Otomotiv sektöründe dayısı Orhan R. Yüce ile birlikte girdi. Alfa Romeo markasının Türkiye distribütörlüğünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev aldı. 

1987 yılında Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin kurucu üyelerinden oldu. Son olarak Skoda’nın Türkiye temsilcisi olan Yüce Auto A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

 Ahmet Yüce, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu ve Büyük Kulüp üyeliklerini de sürdürüyor.

Ahmet Yüce, evli ve 2 çocuk babasıdır.

AHMET YÜCE'NİN SERVETİ KAÇ PARA?

Ahmet Yüce 2022 yılında Forbes Türkiye'nin "En Zengin 100 Türk" listesinde 89. sırada yer aldı. Serveti, 650 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

NEŞE AKSOY VE AHMET YÜCE YOLLARINI AYIRDI

Attila Ahmet Yüce il yollarını ayıran Neşe Aksoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda akciğer kanseri teşhisi konulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı;

"İyi adamdır Ahmet Yüce. Her bayram çalışanlarına 29 maaş ikramiye verir ama duygusuzdur. Biz birimize hiç yanlış yapmadık. Sadece ben yoruldum ve gittim. Hastalığımı ilk duyanlardandır da bir geçmiş olsun diye aramadı."

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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