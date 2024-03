Skoda’dan iki yeni model: Kamiq ve Scala

Geçtiğimiz yılı rekor satış adetleriyle tamamlayan Skoda, markanın yenilenen modelleri Kamiq ve Scala’yı satışa sundu. B-SUV ve C-Hatchback segmentinin iddialı oyuncuları artık daha verimli motor seçenekleriyle karşımızda.

Sportif tasarım detaylarına sahip yeni Scala, güncellenen tasarımında inceltilen ön farlar, daha geniş ve dik ön ızgara, yeni ön ve arka tampon tasarı gibi unsurlarla dikkat çekiyor. Skoda Kamiq ise yenilenen versiyonunda daha geniş ve dik ön ızgaraya yer vermiş. Yeni Kamiq’in far çizgileri daha da keskinleşirken aracın ön ve arkasında yer alan 3 aralıklı ön-arka difüzör SUV tarzının ortaya koyuyor.

GİRİŞ SEVİYESİ BİLE OLDUKÇA DOLU

Ülkemizde satışa sunulmaya başlanan Kamiq ve Scala, Elite, Premium ve Monte Carlo olmak üzere üç donanım seçeneğiyle tercih edilebilecek. Başlangıç versiyonundan itibaren zengin standart donanımlarıyla öne çıkan araçlar, sınıfının en iddialı seçenekleri olacak gibi duruyor. Başlangıç seviyesinde 8” Dijital Gösterge Paneli ve 8.25” Multimedya Ekranı, Yaya Algılama Özellikli Ön Bölge Frenleme Asistanı, Şerit Takip Sistemi, Trafik İşareti Algılama Sistemi, Manevra Frenleme Fonksiyonu, Hız Sabitleyici, Bi-LED ön far grubu, 3D Dinamik Sinyal Özellikli TOP LED Arka Aydınlatma Grubu, Kablosuz Smartlink, 4 adet USB-C Girişi ve 16” Alüminyum Alaşımlı Jantlar gibi birçok özellik standart olarak sunuluyor.

PREMIUM DONANIMDA ADETA LİG ATLIYOR

Premium donanımda Geri Görüş Kamerası, Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, Çift Bölgeli Tam Otomatik Klima, Kablosuz Şarj Ünitesi, Sürüş Modu Yönetimi, F1 Şanzıman ve 17” Alüminyum Alaşımlı Jantlar gibi donanımlar yer alıyor. Ürün gamının en üstü olan Monte Carlo’da ise 18” Ursa jantlar, Full LED Matrix Ön Far Grubu, Panoramik Cam Tavan, 10.25” Dijital Gösterge Paneli, Elektrikli Bagaj Kapağı, Otomatik Park Pilotu gibi donanımlar dikkat çekiyor.

GELİŞTİRİLMİŞ YENİ TSI MOTOR

Skoda, Scala ve Kamiq modellerinde dinamik sürüşle birlikte verimli motorlar sunuyor. Her iki modelde de yüksek verimliliğe sahip iki modern TSI ünitesi yer alıyor. Üç silindirli, gücü 110 PS’ten 115 PS’e yükseltilmiş 1.0 TSI motor ve dört silindirli 150 PS’lik 1.5 TSI motor tercih edilebiliyor. ACT silindir kapama teknolojisine sahip olan motor, güç gerekmediğinde iki orta silindiri kapatarak yakıt tüketimini azaltıyor.

2024’TE DAHA DA GÜÇLENECEĞİZ

Markanın yeni modelleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Yüce Auto-Škoda Genel Müdürü Zafer Başar, “Skoda, Türkiye’deki geniş ürün yelpazesini 2024 yılı içerisinde daha da güçlendirecek. Bu atağımızın ilki ise, Scala ve Kamiq ailelerinin yenilenen versiyonları oldu. Bu modelleri ilk kez 2020 yılında satışa sunmuştuk ve bireysel müşterilerin yanı sıra filo müşterileri de büyük ilgi gösterdi. Aynı zamanda kadın kullanıcılarımızın oranının da artmasına öncülük ettiler. 2020’den bu yana her iki modelden 38 binin üzerinde satış adedi elde ettik. Yenilenen modeller hem globalde hem de Türkiye’deki müşterilerin geri bildirimleri dikkate alınarak geliştirildi. Her iki modelimiz de keşfetmeyi seven bireylerin, ailelerin ve kurumsal müşterilerimizin gözdesi olmaya devam edecek. 2024 yılı için Scala’dan 4 bin adet ve Kamiq modelinden 8 bin adet satış gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Scala ve Kamiq’in ardından ise yeniliklerimiz hız kesmeyecek” dedi

SKODA’DAN ELEKTRİKLİ MODEL SÜRPRİZİ

Bu yıl içerisinde yeni nesil Superb ve Kodiaq modellerinin yanı sıra yenilenen Octavia’yı müşterilerin beğenisine sunacaklarını dile getiren Başar; “Ayrıca büyük ilgi uyandıran tam elektrikli modellerimiz Enyaq ve Enyaq Coupe de bu yıl sunacağımız modellerden olacak“ dedi.