Nebi Hatipoğlu'ndan kendisini 'milli irade hırsızı' sözleriyle hedef alan Özgür Özel'e cevap

İyi Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen ve Eskişehir'den aday olan Nebi Hatipoğlu, kendisini 'milli irade hırsızı, siyasi yankesici' sözleriyle hedef alan CHP lideri Özgür Özel'e cevap verdi. Hatipoğlu, "CHP’nin emanetçi genel başkanı Özgür Efendi yine işi gücü bırakıp bana laf etmeye kalkmış. Katılımcı demokrasiden, sivil toplum kuruluşlarının yerel demokrasi açısından öneminden bahsetsem kendisinin anlayacağı şüpheli" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de 100. Yıl Camisi Tesislerinin açılış törenine katıldı. CHP lideri Özel, İyi Parti'den den istifa ederek AK Parti'ye geçen ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Nebi Hatipoğlu'na sert sözlerle yüklendi.

Özel, Hatipoğlu'nu 'milli irade hırsızı, siyasi yankesici' olarak niteleyerek, "Cumhuriyet düşmanlarına alan açmaya çalışanlarına 31 Mart’ta en büyük dersi vermelerini bekliyorum" dedi. Ayrıca Özel'in aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen ile olan cami anısı dikkat çekti.

HATİPOĞLU'NDAN ÖZGÜR ÖZEL'E CEVAP

Hatipoğlu da kendisini sert sözlerle hedef alan Özgür Özel'e cevap verdi. Özel'in, sivil toplum kuruluşlarının yerel demokrasi açısından önemini anlayacağının şüpheli olduğunu ifade eden Hatipoğlu şunları kaydetti:

"CHP’nin emanetçi genel başkanı Özgür Efendi yine işi gücü bırakıp bana laf etmeye kalkmış. Katılımcı demokrasiden, sivil toplum kuruluşlarının yerel demokrasi açısından öneminden bahsetsem kendisinin anlayacağı şüpheli.

Bu nedenle şunu söylemekle yetineyim, aday olduğum ilk günden itibaren Eskişehir’i vatandaşlarımızla birlikte yöneteceğimizi ifade ediyorum. Sivil toplum kuruluşları vatandaşların seslerini duyurmasının en önemli aracıdır. Birlik Vakfı'nda da TMMOB’da da aynı şeyleri söyledim. Göreve gelince sivil toplum kuruluşlarımızın kapasite ve imkanlarını artıracağız. Eskişehir’i birlikte yöneteceğiz."

NE OLMUŞTU?

İyi Parti'den geçen kasım ayında istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AK Parti'ye katılmıştı. Hatipoğlu'na rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

NEBİ HATİPOĞLU KİMDİR?

İdris Nebi Hatipoğlu 1975 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde muhasebe ön lisans eğitimini tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 2006-2007 sezonunda Eskişehirspor Kulübü'nün başkanlığını üstlendi. Başkanlık yaptığı dönemde Eskişehir milletvekili Kemal Unakıtan aracılığıyla Eskişehirspor’a kaynak oluşturuldu ve takım Süper Lig’e yükseldi.

28. dönem TBMM'ye milletvekili olarak girdi, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev aldı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Hatipoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.