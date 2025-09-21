Benim Güzel Ailem dizisi nerede çekildi? Benim Güzel Ailem dizisinin çekildiği kasaba gündeme geldi

Fabrika Yapım imzalı, Benim Güzel Ailem, Güney Kore dizisi olan Once Again'den uyarlanmıştır. Dizi, 6 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan 22. bölümü ile final yaparak sona ermiştir.

Başrollerinde Serra Pirinç, Toprak Can Adıgüzel, Erdal Özyağcılar ve Onur Buldu'nun yer aldığı yeni dizi çekim yerleri araştırılıyor. Benim Güzel Ailem dizisi nerede çekildi, hangi ilde/ilçede çekiliyor? sorularına cevap aranıyor. İşte, dizi hakkında merak edilenler…

BENİM GÜZEL AİLEM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Benim Güzel Ailem dizisi İstanbul'da çekildi. Özellikle Galata ve Beşiktaş gibi İstanbul'un tarihi semtlerinde çekimler gerçekleşmiştir.

BENİM GÜZEL AİLEM DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Erdal Özyağcılar - Rasim Akyol

Seray Gözler - Canan Akyol

Onur Buldu - Ferdi Akyol

Melis Babadağ - Öznur Akyol

Serra Pirinç - Damla Akyol

Aycan Koptur - Deniz Akyol İlhan

Barış Yıldız - Kaan İlhan

Erdem Akakçe - Nedim Titizel

Meltem Pamirtan - Derya Titizel

Nergis Kumbasar - Feryal İlhan

Toprak Can Adıgüzel - Sina Oranlı

Ebrar Karabakan - Tuğçe Titizel

Utku Coşkun - Emre Ulucaksız

Emre Akkuş - Oğuz İlhan

Münire Apaydın - Fidan

Halil İbrahim Kalaycıoğlu - Mahmut

Ufuk Özkan - Adnan Gözüaçık