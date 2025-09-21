Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Benim Güzel Ailem dizisi nerede çekildi? Benim Güzel Ailem dizisinin çekildiği kasaba gündeme geldi

Benim Güzel Ailem dizisi nerede çekildi? Benim Güzel Ailem dizisinin çekildiği kasaba gündeme geldi
21 Haziran 2023 tarihinde başlayan Benim Güzel Ailem TRT 1'in fenomen dizilerinden biridir. Yönetmenliğini Sadullah Celen'in üstlendiği, senaryosunu Baykut Badem'in kaleme aldığı, aile ve romantik komedi türündeki Türk televizyon dizilerinden biridir. Benim Güzel Ailem dizisinin nerede çekildiği izleyicisi tarafından merak konusu oldu.

Fabrika Yapım imzalı, Benim Güzel Ailem, Güney Kore dizisi olan Once Again'den uyarlanmıştır.  Dizi, 6 Aralık 2023 tarihinde yayımlanan 22. bölümü ile final yaparak sona ermiştir.

Başrollerinde Serra Pirinç, Toprak Can Adıgüzel, Erdal Özyağcılar ve Onur Buldu'nun yer aldığı yeni dizi çekim yerleri araştırılıyor. Benim Güzel Ailem dizisi nerede çekildi, hangi ilde/ilçede çekiliyor? sorularına cevap aranıyor. İşte, dizi hakkında merak edilenler…

Benim Güzel Ailem dizisi nerede çekildi? Benim Güzel Ailem dizisinin çekildiği kasaba gündeme geldi - 1. Resim

BENİM GÜZEL AİLEM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ? 

Benim Güzel Ailem dizisi İstanbul'da çekildi. Özellikle Galata ve Beşiktaş gibi İstanbul'un tarihi semtlerinde çekimler gerçekleşmiştir.

Benim Güzel Ailem dizisi nerede çekildi? Benim Güzel Ailem dizisinin çekildiği kasaba gündeme geldi - 2. Resim

BENİM GÜZEL AİLEM DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU VE KARAKTERLER

Erdal Özyağcılar - Rasim Akyol
Seray Gözler - Canan Akyol
Onur Buldu - Ferdi Akyol
Melis Babadağ - Öznur Akyol
Serra Pirinç - Damla Akyol
Aycan Koptur - Deniz Akyol İlhan
Barış Yıldız - Kaan İlhan
Erdem Akakçe - Nedim Titizel
Meltem Pamirtan - Derya Titizel
Nergis Kumbasar - Feryal İlhan
Toprak Can Adıgüzel - Sina Oranlı
Ebrar Karabakan - Tuğçe Titizel
Utku Coşkun - Emre Ulucaksız
Emre Akkuş - Oğuz İlhan
Münire Apaydın - Fidan
Halil İbrahim Kalaycıoğlu - Mahmut
Ufuk Özkan - Adnan Gözüaçık

Asırlardır yapıyor, tadına bakan bağımlısı oluyor! Geleneksel yöntemlerle ekonomiye katkı veriyorlar
