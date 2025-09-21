Harry Potter dizisinin Warner Bros.’un Londra’daki Leavesden Stüdyoları’nda çekimlere başlamasının ardından, "Harry Potter dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu?" soruları gündeme geldi. HBO tarafından ekranlara hazırlanan dizinin prodüksiyon aşaması devam ediyor. Son Harry Potter filminin vizyona girmesinden yaklaşık 14 yıl sonra yazar J.K. Rowling’in fantastik dünyası bir kez daha seyircilerin beğenisine sunuluyor.

HARRY POTTER DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Harry Potter dizisinin 2027 yılında izleyicilerle buluşması bekleniyor. Dizinin HBO ve HBO Max platformlarında yayınlanacağı ifade ediliyor.

Öte yandan Harry Potter'ın prodüksiyon aşamasına geçmesiyle birlikte dizinin ilk tanıtım kareleri de paylaşıldı. Başrolde yer alan Dominic McLaughlin, yuvarlak gözlüklü ve üniformalı halde Harry Potter’ı canlandırdı.

Oyuncuya başrollerde Arabella Stanton (Hermione Granger) ve Alastair Stout (Ron Weasley) eşlik etti.

Dizinin senaristliğini Succession ile tanınan Francesca Gardiner, yönetmenliğini ise yine Succession’dan Mark Mylod üstlendi.

HARRY POTTER DİZİ OYUNCULARI KİMLER?

Harry Potter dizisinin oyuncuları arasında şu isimler yer alıyor: