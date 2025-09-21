Harry Potter dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu?
Harry Potter hayranları ekran başına! Warner Bros.’un Londra’daki Leavesden Stüdyoları’nda çekimleri başlayan Harry Potter dizisi, J.K. Rowling’in büyülü dünyasını yeniden sahneye taşıyor. Dizide Harry Potter karakterini Dominic McLaughlin canlandırıyor. Peki, Harry Potter dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu?
Harry Potter dizisinin Warner Bros.’un Londra’daki Leavesden Stüdyoları’nda çekimlere başlamasının ardından, "Harry Potter dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu?" soruları gündeme geldi. HBO tarafından ekranlara hazırlanan dizinin prodüksiyon aşaması devam ediyor. Son Harry Potter filminin vizyona girmesinden yaklaşık 14 yıl sonra yazar J.K. Rowling’in fantastik dünyası bir kez daha seyircilerin beğenisine sunuluyor.
HARRY POTTER DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Harry Potter dizisinin 2027 yılında izleyicilerle buluşması bekleniyor. Dizinin HBO ve HBO Max platformlarında yayınlanacağı ifade ediliyor.
Öte yandan Harry Potter'ın prodüksiyon aşamasına geçmesiyle birlikte dizinin ilk tanıtım kareleri de paylaşıldı. Başrolde yer alan Dominic McLaughlin, yuvarlak gözlüklü ve üniformalı halde Harry Potter’ı canlandırdı.
Oyuncuya başrollerde Arabella Stanton (Hermione Granger) ve Alastair Stout (Ron Weasley) eşlik etti.
Dizinin senaristliğini Succession ile tanınan Francesca Gardiner, yönetmenliğini ise yine Succession’dan Mark Mylod üstlendi.
HARRY POTTER DİZİ OYUNCULARI KİMLER?
Harry Potter dizisinin oyuncuları arasında şu isimler yer alıyor:
- Dominic McLaughlin – Harry Potter
- Arabella Stanton – Hermione Granger
- Alastair Stout – Ron Weasley
- John Lithgow – Dumbledore
- Nick Frost – Hagrid
- Paapa Essiedu – Severus Snape
- Janet McTeer – Profesör McGonagall
- Paul Whitehouse – Argus Filch
- Luke Thallon – Quirinus Quirrell