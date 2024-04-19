Beşiktaş Ankaragücü maçı 2-0’lık Beşiktaş üstünlüğü ile sona erdi! Beşiktaş’ın gollerini Muleka ve Muçi attı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş, kendi evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Maçta ilk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile bitti. Taraftarlar Beşiktaş Ankaragücü maçı kaç kaç, bitti mi merak ediyor. İşte BJK Ankaragücü maçında golleri atan futbolcular ve maça ilişkin detaylar…
Beşiktaş Ankaragücü maçı kaç kaç, golleri kimler attı? Beşiktaş Trendyol Süper Ligi'nde bu hafta kendi evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor
BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI KAÇ KAÇ, BİTTİ Mİ?
Beşiktaş - Ankaragücü maçı 2-0’lık Beşiktaş üstünlüğü ile bitti.
Mücadelede Beşiktaş'ın gollerini 18. dakikada Ernest Muçi, 67. dakikada Jackson Muleka kaydetti.
BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI SONA ERDİ: 2-0
Beşiktaş - Ankaragücü maçı bu akşam saat 20.00’de başladı. Maç, Beşiktaş'ın sahası İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynandı.
Beşiktaş - Ankaragücü maçını hakem Bahattin Şimşek yönetti.
Beşiktaş - Ankaragücü maçının 11’leri şu şekildedir:
Beşiktaş'ın 11’i: Ersin, Svensson, Necip, Worrall, Serkan Emrecan, Al Musrati, Muci, Gedson, Rashica, Ghezzal, Muleka.
Ankaragücü'nün 11’i: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Tolga, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe.
Kaynak: Türkiye Gazetesi