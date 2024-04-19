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Beşiktaş Ankaragücü maçı 2-0’lık Beşiktaş üstünlüğü ile sona erdi! Beşiktaş’ın gollerini Muleka ve Muçi attı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş Ankaragücü maçı 2-0’lık Beşiktaş üstünlüğü ile sona erdi! Beşiktaş’ın gollerini Muleka ve Muçi attı

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BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI KAÇ KAÇ, BİTTİ Mİ?

Beşiktaş - Ankaragücü maçı 2-0’lık Beşiktaş üstünlüğü ile bitti.

Mücadelede Beşiktaş'ın gollerini 18. dakikada Ernest Muçi, 67. dakikada Jackson Muleka kaydetti.

Beşiktaş Ankaragücü maçı 2-0’lık Beşiktaş üstünlüğü ile sona erdi! Beşiktaş’ın gollerini Muleka ve Muçi attı - 1. Resim

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MAÇI SONA ERDİ: 2-0

Beşiktaş - Ankaragücü maçı bu akşam saat 20.00’de başladı. Maç, Beşiktaş'ın sahası İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynandı.

Beşiktaş - Ankaragücü maçını hakem Bahattin Şimşek yönetti.

Beşiktaş Ankaragücü maçı 2-0’lık Beşiktaş üstünlüğü ile sona erdi! Beşiktaş’ın gollerini Muleka ve Muçi attı - 2. Resim

Beşiktaş - Ankaragücü maçının 11’leri şu şekildedir:

Beşiktaş'ın 11’i: Ersin, Svensson, Necip, Worrall, Serkan Emrecan, Al Musrati, Muci, Gedson, Rashica, Ghezzal, Muleka.

Ankaragücü'nün 11’i: Bahadır, Kitsiou, Uros, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Tolga, Efkan, Morutan, Bassogog, Ali Sowe.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi
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