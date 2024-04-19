Beşiktaş Ankaragücü maçı 2-0’lık Beşiktaş üstünlüğü ile sona erdi! Beşiktaş’ın gollerini Muleka ve Muçi attı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Nisan 2024 22:15 - Güncelleme: 19 Nisan 2024 22:19 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Beşiktaş, kendi evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Maçta ilk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile bitti. Taraftarlar Beşiktaş Ankaragücü maçı kaç kaç, bitti mi merak ediyor. İşte BJK Ankaragücü maçında golleri atan futbolcular ve maça ilişkin detaylar…