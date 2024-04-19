Süper Lig'de 33.hafta açılış maçı | Beşiktaş - MKE Ankaragücü
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Süper Lig'de 33.haftanın perdesi Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçıyla açılıyor. Tüpraş Stadyumu'nde saat 20:00'de başlayan karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek, VAR hakemi ise Hollandalı hakem Dennis Johan Higler. Maçın detaylarına canlı anlatımdan ulaşabilirsiniz.
- ⚽İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'LERİ
- 🔥KARTAL'DA EKSİKLER
⚽İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip, Necip, Umut, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Ghezzal, Muçi, Rashica, Aboubakar
Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan, Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Morutan, Bassogog, Sowe
🔥KARTAL'DA EKSİKLER
-Semih Kılıçsoy ve Mert Günok bu maçta yok.
-Sakatlıklarını atlatan Salih Uçan, Onur Bulut, Tayfur Bingöl ve Masuaku'nun durumu son antrenman sonrasında belli olacak.
-Amir Hadziahmetovic ile ameliyat edilen Ante Rebic ise kadroda yer alamayacak.
19.04.2024 15:30
⚽33.HAFTA AÇILIŞ MAÇI
Süper Lig'de 33.hafta maçında Beşiktaş, Ankaragücü'nü ağırlıyor. Saat 20:00'de başlayan karşılaşmanın orta hakemi Bahattin Şimşek, VAR hakemi ise Dennis Johan Higler.