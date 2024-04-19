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CANLI ANLATIM

Süper Lig'de 33.hafta açılış maçı | Beşiktaş - MKE Ankaragücü

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Süper Lig&#039;de 33.hafta açılış maçı | Beşiktaş - MKE Ankaragücü

Spor Haberleri

Süper Lig'de 33.haftanın perdesi Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçıyla açılıyor. Tüpraş Stadyumu'nde saat 20:00'de başlayan karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek, VAR hakemi ise Hollandalı hakem Dennis Johan Higler. Maçın detaylarına canlı anlatımdan ulaşabilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti
  • ⚽İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'LERİ
  • 🔥KARTAL'DA EKSİKLER

⚽İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'LERİ 

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip, Necip, Umut, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Ghezzal, Muçi, Rashica, Aboubakar

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan, Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Morutan, Bassogog, Sowe

🔥KARTAL'DA EKSİKLER

-Semih Kılıçsoy ve Mert Günok bu maçta yok. 

-Sakatlıklarını atlatan Salih Uçan, Onur Bulut, Tayfur Bingöl ve Masuaku'nun durumu son antrenman sonrasında belli olacak.

-Amir Hadziahmetovic ile ameliyat edilen Ante Rebic ise kadroda yer alamayacak.

19.04.2024 15:30

⚽33.HAFTA AÇILIŞ MAÇI

Süper Lig'de 33.hafta maçında Beşiktaş, Ankaragücü'nü ağırlıyor. Saat 20:00'de başlayan karşılaşmanın orta hakemi Bahattin Şimşek, VAR hakemi ise Dennis Johan Higler. 

Düzenleyen:  - Spor
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