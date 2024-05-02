Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor

Geçen hafta 89,50 dolardan kapanan petrolün varil fiyatı bugün 84 dolara kadar geriledi. Gözler benzin ve motorin (mazot) fiyatlarına çevrildi. İsrail-Hamas arasında “ateşkes” beklentilerinin artması ve ABD’de petrol stoklarının yükselmesi, petrol fiyatlarını düşürdü. Akaryakıt fiyatlarında indirim beklenirken; son durumda 2 Mayıs benzin fiyatı İstanbul’da 43,65 TL, motorin fiyatı 41,03 TL’de bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Petrol fiyatlarında sert hareketler yaşanıyor. Geçen hafta cuma günü 89,50 dolardan kapanış gerçekleştiren Brent petrol, 2 Mayıs işlemlerinde 83,50 dolar sınırında kadar geriledi. Ardından fiyatlarda 84 dolara yakın dengelenme çabası devam ediyor.

Son durumda petrolde;

-2 Mayıs fiyatlamalarına göre bakıldığında, cuma kapanışına göre yüzde 6,50 değer kaybı öne çıkıyor.

-Fiyatların 13 Mart sonrası yaklaşık 7 haftalık dönemin en düşük seviyelerine gerilediği de görülüyor.

PETROL NEDEN DÜŞTÜ

-İsrail ve Hamas arasında bu hafta Mısır’ın arabuluculuğunda ile sürdürülen müzakerelerde “ateşkes” beklentisi yükseldi. ABD’nin de desteklediği ateşkese Hamas’ın bugün cevap verebileceği belirtiliyor. Jeopolitik gerilimi düşüren bu gelişme, petrol fiyatlarını da aşağı çekti.

-ABD’de ham petrol stoklarında artış dikkat çekiyor. Geçen hafta ülkede stokların 2,3 milyon varil gerilemesi bekleniyordu. Ancak 7,3 milyon varil artış yaşandı. Talepte gerileme ve arzda yükselişe işaret eden bu veri de petrol fiyatlarını düşürdü.

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AKARYAKIT FİYATLARINDA İNDİRİM

Petrol fiyatlarında yaşanan son gerileme ile birlikte gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Son günlerde içeride döviz kurlarının da zayıf seyretmesiyle birlikte; benzin ve motorin (mazot) fiyatlarında indirim beklentisi arttı. 2 Mayıs benzin fiyatı İstanbul’da 43,65 TL ve motorin fiyatı 41,03 TL’de bulunuyor.

OPEC VE FED BEKLENTİLERİ

Bu arada OPEC+ Grubu tarafından petrolde arz kesintilerinin haziran sonuna kadar devam ettirilecek olması, fiyatlarda daha sert gerilemelerin önüne geçiyor. Aynı zamanda ABD’de de faizlerin en az iki çeyrek dönem daha yüksek kalacağı beklentisi kuvvetlendi. Böylece petrolde talep tarafının zayıf seyredebileceği ifade ediliyor.