Altın fiyatları FED engelini aştı! Gözler Ortadoğu’da…

Altında son dakika! 2 Mayıs altın fiyatı kaç TL? Serbest piyasada gram altın fiyatı 2410 TL’den güne başladı. Ons altında ise 2315 dolara yakın denge arayışı sürüyor. FED’in yeni faiz artışlarına kapıyı kapatması, altına dipten alım getirdi. Gözler şimdi Ortadoğu’ya çevrildi. İsrail-Hamas arasında ateşkes sağlanması halinde, altında ‘jeopolitik risk’ fiyatlamalarının da bu gelişmeden etkilenebileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Son aylarda özellikle jeopolitik risklerde yaşanan artışla birlikte tarihi zirve seviyeleri test eden altın fiyatlarında hareketli günler yaşanıyor. İsrail-İran geriliminin büyümemesi üzerine geçen ay gördüğü 2431 dolar zirvesinden aşağı dönen ons altın, dünkü FED faiz kararı öncesinde 2282 dolara kadar gerilemişti. Beklentilere paralel gelen faiz kararının ardından FED Başkanı Powell’ın yeni faiz artışlarına kapıyı kapatması, altın fiyatlarına yeniden destek oldu.

2 MAYIS GRAM ALTIN FİYATI KAÇ TL

Serbest piyasada gram altın fiyatı da dün FED öncesine 2380 TL’ye kadar düşmüştü. Ardından gelen tepki alımlarıyla birlikte bugünkü işlemler 2410 TL’den başlıyor. Kapalıçarşı’da gram altın 2420 – 2470 TL alım ve satım aralığında seyrederken; çeyrek altın 4028 TL, yarım altın 8 bin 80 TL ve tam altın da 16 bin 50 TL’den satılıyor. Ons altın tarafında 2315 dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

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DOLAR ENDEKSİ VE ABD TAHVİLLERİ

FED kararının ve Başkan Powell’ın verdiği mesajların ardından dolar endeksi (DXY) 106,50 sınırından 105,70’e geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri de 4,70’ten 4,61’e kadar düştü. Her iki gösterge de dolarda zirve seviyelerden itibaren bir miktar güç kaybına işaret ediyor. FED’in faiz indirimlerinin sonbahar aylarına kaldığı fiyatlamalara yansırken; bu süreçte dolardaki güç kaybının sınırlı olabileceği belirtiliyor.

ORTADOĞU’DA ATEŞKES BEKLENTİSİ

Altın fiyatlarını yükselten jeopolitik riskler tarafında bu haftanın en önemli gündemi, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri… Mısır’ın devreye girmesiyle sürdürülen müzakerelere, ABD’nin de kuvvetli destek vermesi ateşkes beklentilerini yükseltti. Hamas’ın bugün cevap vermesi beklenirken; ateşkes sağlanması halinde ‘jeopolitik risk’ fiyatlamalarının etkilenebileceği belirtiliyor.

ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Ortadoğu’daki tansiyonun bir süredir düştüğünü ve altın fiyatlarının bu gelişmeyi bir miktar fiyatladığını aktaran analistler; “Altın fiyatları yatay bir konsolidasyon sürecinde. Ons altın için 2280-2270 dolar bandı destek olarak izlenmeli. 2350 dolar aşılmadan da tekrar yükseliş trendine dönüş beklenmemeli” görüşünü dile getiriyor.

Gram altın tarafında da 2370-2450 TL bandında denge arayışının devam edebileceği belirtiliyor.