Dövizde mayıs da zayıf başladı! İşte dolarda kalanın 4 aylık kaybı

Dolarda son dakika! 2 Mayıs dolar fiyatı kaç TL? Mayıs ayının ilk işlem gününe bankalar arası piyasada 32,35 TL’den başlayan dolar; döviz bürolarında 32,02-32,30 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Yılın ilk dört ayında %9,98 primlenen dolar diğer yatırım araçlarının gerisinde kalırken, aynı dönemde %18’lik TÜFE’nin de yarısı kadar yükselebildi. “Değerli TL” politikası ve yabancı sermaye girişiyle birlikte dövizde stabil görünümün devamı bekleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- 2024 yılının ilk dört ayı geride kalırken, bu süreçte dolarda yaşanan yükseliş hem TÜFE hem de diğer yatırım araçlarının gerisinde kaldı. 2023 yılını 29,47 TL’den tamamlayan dolar, nisan kapanışını 32,41 TL’den gerçekleştirdi. Böylece ilk dört aylık dönemde dolardaki değer artışı %9,98 olarak gerçekleşti.

ALTIN VE BORSAYA YENİLDİ

Aynı süreçte %18 olması beklenen TÜFE’ye karşı koruma sağlayamayan dolar; dört ayda %23 yükselen gram altın ve %34 prim yapan BİST100 endeksinin de gerisinde kaldı. Risksiz alternatif olarak öne çıkan TL vadeli mevduat da bu dönemde yaklaşık %16,50 kazanç sağlayarak, doların üzerinde getiri sundu.

2 MAYIS DOLAR FİYATI KAÇ TL?

2 Mayıs dolar fiyatı serbest piyasada 32,35 TL’de stabil görünümünü sürdürürken, Kapalıçarşı’da ilk işlemler 32,02-32,30 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Dolarda neredeyse altı haftadır işlemlerin, ortalama 32,50’ye yakın gerçekleştiği dikkat çekiyor. Euro da ilk işlemlerde 32,65 TL’den fiyatlanıyor.

ABD Merkez Bankası Başkanı Powell’ın, dün verdiği mesajlarda, son dönemde dile getirilen “yeni faiz artışı” beklentilerine kapıyı kapatması, küresel anlamda da pariteler üzerindeki baskıyı hafifletti.

YABANCI GİRİŞİ SÜRÜYOR

Türkiye’de döviz kurlarında yaşanan stabilizasyonda, ülkeye yabancı yatırımcı sermaye girişinin önemli olduğu görülüyor. Bu kapsamda;

-Son bir aylık süreçte tahvil ve hisse senedi piyasalarına yaklaşık 1,5 milyar dolarlık giriş yaşandı.

-Turizm gelirlerinde kış mevsimine rağmen dikkat çeken artış gerçekleşiyor. TÜİK tarafından açıklanan ilk çeyrek rakamlarına göre; ocak-mart döneminde yabancı ziyaretçi sayısı %10 yükselerek 9 milyonu aştı. Turizm gelirleri aynı dönemde %5,4 yükselişle birlikte 8,8 milyar dolara yaklaştı.

-İlk çeyrekte Türkiye’nin dış ticaret açığının %41,50 oranında gerileyerek 20,3 milyar dolara düşmesi de döviz kurları üzerindeki stresi azalttı.

YENİ NOT ARTIŞLARI YOLDA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; Türkiye’nin makul bir büyüme, düşük seyreden işsizlik, toparlanan kamu maliyesi ve dezenflasyon süreci denkleminde iyi bir hikâye sunduğunu belirterek; kredi derecelendirme kuruluşlarından not artışlarının gelmeye devam edeceğini söyledi.

-Martta Fitch’ten gelen not artışının ardından gözler, yarın S&P tarafından yapılacak değerlendirmeye çevrildi.

TCMB’DEN MESAJLAR

TCMB Başkanı Fatih Karahan da 92. Olağan Genel Kurul toplantısında yaptığı konuşmada; enflasyon beklentilerinin, hâlâ tahminlerinin yukarısında olduğuna dikkat çekerek, burada kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı para politikasının sürdürüleceğini vurguladı.

-Yarın nisan ayı TÜFE rakamının %3,22 civarında gelmesi bekleniyor.

-Son oranlara göre TL vadeli mevduat getirileri de aylık bazda yaklaşık %4,50 olarak gerçekleşiyor.