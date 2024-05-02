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Fenomen Neşet Turan’ın cenazesine katılmadığı için tepki çeken CZN Burak sitem etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TikTok fenomeni Neşet Turan, CZN Burak ile görüşmek için Kayseri’den İstanbul’a yürüyerek yola çıkmıştı. Aksaray-Ankara karayolu üzerinde canlı yayın yaparken kamyon çarpması sonucu feci kazada hayatını kaybeden Turan, toprağa verildi. Cenazeye katılmayan CZN Burak’a pek çok yorum geldi. Bir takipçisi ise "Adam senin için öldü biliyorsun değil mi?" yazınca ünlü şef çileden çıktı ve açıklama yaptı.

Kayseri’de yaşayan TikTok fenomeni Neşet Turan feci kazada hayatını kaybetti. Yayınladığı videolarla büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Turan’ın ölümü yakınlarını hüzne boğdu. 

Fenomen Neşet Turan’ın cenazesine katılmadığı için tepki çeken CZN Burak sitem etti - 1. Resim

CZN BURAK İLE GÖRÜŞECEKTİ

CZN Burak ile görüşmek için geçtiğimiz günlerde Kayseri'den yola çıkarak İstanbul'a yürüyerek gitmeye çalışan "Yürüyen Adam" lakaplı sosyal medya fenomeni Neşet Turan'a Aksaray- Ankara karayolu Sapmaz köyü yakınlarında canlı yayın yaparken kamyon çarptı. 
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Neşet Turan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Feci kazada hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Neşet Turan, geçtiğimiz gün toprağa verildi. 

Fenomen Neşet Turan’ın cenazesine katılmadığı için tepki çeken CZN Burak sitem etti - 2. Resim

CENAZEYE KATILMAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan Neşet Turan’ın cenazesine CZN Burak’ın katılmaması tepki çekti. Sosyal medyada bir kişi ise “Adam senin için öldü” yorumu yaptı. Bu yorum üzerine açıklama yapan CZN Burak, şu sözlerle sitem etti:

“Rahmetli olduktan sonra gördüm. Rahmetli olmadan önce hiçbir videosunu ya da bizim oraya yürüyerek geldiğini görmedim, bilmiyordum. Ben ‘Benim oraya yürüyerek gelin’ demedim. Rahmetli olduğunu gördükten sonra hemen kardeşine ulaştım ve kardeşine geleceğimizi söyledik. Ya bu nasıl bir yorumdur. Sen nasıl insansın. Ben seni zaten savcılığa vereceğim zaten ama azıcık insan olun.”

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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