TFF açıkladı! Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçına yabancı VAR hakemi atandı

Düzenleyen: Songül Soysal 19 Nisan 2024 12:33 - Güncelleme: 19 Nisan 2024 12:33 - Güncelleme:

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 33.haftada oynanacak olan Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçının VAR odasına Hollandalı hakem Dennis Johan Higler'i atadı. İki takım ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda da karşılaşacak.