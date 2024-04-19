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TFF açıkladı! Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçına yabancı VAR hakemi atandı

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TFF açıkladı! Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçına yabancı VAR hakemi atandı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 33.haftada oynanacak olan Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçının VAR odasına Hollandalı hakem Dennis Johan Higler'i atadı. İki takım ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda da karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 33.haftada oynanacak olan Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçına yabancı VAR hakemi atandığını duyurdu.

TFF açıkladı! Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçına yabancı VAR hakemi atandı - 1. Resim

Beşiktaş-Ankaragücü karşılaşmasında Hollandalı hakem Dennis Johan Higler, VAR koltuğunda olacak. 

Hakem: Bahattin Şimşek

VAR: Dennis Johan Higler

AVAR: Emre Kargın

AVAR: Serkan Ok

AVAR: Alper Ulusoy

Süper Lig'de 33.hafta programı;

TFF açıkladı! Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçına yabancı VAR hakemi atandı - 2. Resim

TFF açıkladı! Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçına yabancı VAR hakemi atandı - 3. Resim

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