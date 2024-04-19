TFF açıkladı! Beşiktaş - MKE Ankaragücü maçına yabancı VAR hakemi atandı
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 33.haftada oynanacak olan Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçının VAR odasına Hollandalı hakem Dennis Johan Higler'i atadı. İki takım ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda da karşılaşacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 33.haftada oynanacak olan Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçına yabancı VAR hakemi atandığını duyurdu.
Beşiktaş-Ankaragücü karşılaşmasında Hollandalı hakem Dennis Johan Higler, VAR koltuğunda olacak.
Hakem: Bahattin Şimşek
VAR: Dennis Johan Higler
AVAR: Emre Kargın
AVAR: Serkan Ok
AVAR: Alper Ulusoy
Süper Lig'de 33.hafta programı;
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor