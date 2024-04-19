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Hollandalı çalıştırıcı yeniden Beşiktaş’ın gündeminde: Bronckhorst aşkı depreşti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hollandalı çalıştırıcı yeniden Beşiktaş’ın gündeminde: Bronckhorst aşkı depreşti

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Siyah beyazlı yönetim sezon ortasında anlaşamadığı 49 yaşındaki teknik adamla görüşme kararı aldı. 1,5 yıldır boşta olan Giovanni van Bronckhorst, Kartal’a sıcak bakıyor.

MURAD TAMER - Fernando Santos’un görevden alınmasıyla bu sezon beşinci defa hoca değiştiren Beşiktaş’ta gündem yine teknik direktör.

TANIDIK İSİM

Sezon sonuna kadar yola altyapı antrenörü Serdar Topraktepe ile devam edecek olan siyah beyazlıların yeni dönem için gündemine tanıdık bir isim geldi. Başkan Hasan Arat göreve geldikten kısa bir süre sonra Giovanni van Bronckhorst’la el sıkışmıştı. Ancak Hollandalı teknik adamın transfer konusundaki ısrarları üzerine anlaşma gerçekleşememişti.

GENÇLERLE ARASI İYİ

Başkan Hasan Arat, sportif direktör Samet Aybaba ve beraberindeki yöneticiler, Giovanni van Bronckhorst ile tekrar görüşme kararı aldı. Son olarak Rangers’ı çalıştıran ve 1,5 yıldır boşta olan Hollandalı teknik adam bu defa Kartal’a daha sıcak bakıyor. Kendi kadrosunu kurmak isteyen Hollandalı ile önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmede, kulübün bütçesine göre belirlenen hedefler anlatılacak. Giovanni van Bronckhorst’un genç oyuncular üzerindeki etkisi de yönetimin bu tercihinde önemli rol oynuyor.

4-3-3’Ü SEVİYOR

Hocalık kariyerinde Feyenoord’da yardımcı antrenör olarak başlayan Giovanni van Bronckhorst, burada takımın teknik direktörlüğü rolüne yükseldi. Genellikle 4-3-3 sistemini uygulayan 49 yaşındaki 
çalıştırıcı, Rangers’ta  2,01’lik puan ortalaması yakalamıştı. 

GÖRÜŞME YAPILDI AMA... GÜNEŞ'E TEKLİF YOK

∂ Beşiktaş yönetimi, teknik direktör adayları arasında gösterilen Şenol Güneş ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ancak bu görüşmenin, Şenol Güneş’in sezon başında takımı çalıştırmış olması sebebiyle görüş alışverişi şeklinde olduğu ve herhangi bir teklifin yapılmadığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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