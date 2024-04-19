Beşiktaş'ta Svensson sarı kart gördü! Norveçli Fenerbahçe maçında yok
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ta MKE Ankaragücü maçında sarı kart gören Jonas Svensson cezalı duruma düştü. Norveçli futbolcu, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü ağırladı.
CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Norveçli sağ bek Jonas Svensson, sarı kart sınırında bulunuyordu. Svensson, karşılaşmanın 31.dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
DERBİDE YOK
Gelecek hafta Fenerbahçe deplasmanına gidecek Beşiktaş, Svensson'dan faydalanamayacak.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi