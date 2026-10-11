Beşiktaş ile Kocaelispor, Süper Lig'de bugün 43. kez karşılaşacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Beşiktaş maçının kanal ve saat bilgisi paylaşıldı. Beşiktaş, Körfez temsilcisi karşısında kazanarak gelecek hafta oynanacak Trabzonspor maçına kayıpsız çıkmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda ekrana gelecek?

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Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra ligde sırasıyla Kocaelispor, Trabzonspor, Başakşehir, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği gibi önemli rakiplerle karşılaşacak. Kocaelispor ile bugün kendi sahasında kozlarını paylaşacak siyah-beyazlı takım, bu sezon UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de "Dolmabahçe"de oynadığı 7 maçı da kazandı. Beşiktaş, Kocaelispor'u yenerek evindeki galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Beşiktaş Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ KOCAELİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak .Mücadele beIN SPORTS 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş maçının kanal ve saat bilgisi

İKİ TAKIM 43.KEZ KARŞILAŞACAK

İki ekip arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 25, yeşil-siyahlıların 5 galibiyeti bulunurken taraflar 12 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı.

Beşiktaş'ın toplam 83 golüne, Körfez ekibi 40 golle cevap verdi.

İki takım arasında geçen sezon ligde oynanan maçları Beşiktaş, İstanbul'da 3-1 ve Kocaeli'de ise 1-0'lık skorlarla kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş ile Kocaelispor, ligde "Dolmabahçe"de 21 kez karşılaşırken siyah-beyazlılar, ev sahibi takım avantajını iyi kullandı.Rakibini 14 kez yenen Beşiktaş, 2 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. İstanbul'daki 5 maç berabere sonuçlanırken Beşiktaş 50, Kocaelispor ise 23 gol attı.

Beşiktaş Kocaelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş maçının kanal ve saat bilgisi

KOCAELİSPOR'UN SON GALİBİYETİ 1999'DA

Yeşil-siyahlılar, Beşiktaş karşısında Süper Lig'deki son galibiyetini 1998-1999 sezonunda İstanbul'da aldı.

6 Mart 1999 tarihinde, o zamanki adıyla BJK İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada rakibini 3-0 yenen Kocaelispor, daha sonra ligde oynanan maçlarda ise galibiyet elde edemedi.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Beşiktaş, Kocaelispor karşısında lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetini 1994-1995 sezonunda İstanbul'daki maçta 7-1'lik skorla aldı.

Kocaelispor ise Beşiktaş'ı 1998-1999 sezonunda İstanbul'da 3-0 yenerek, rakibine karşı en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Bu arada iki takım arasında 1995-1996 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı Kocaelispor 5-3 kazanırken, Beşiktaş da 2008-2009 sezonunda rakibini 5-2 yenmeyi başardı.

LİGDE 12 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Beşiktaş, Kocaelispor ile ligde oynadığı son 12 maçın 11'inden galip ayrıldı.

Rakibine 1998-1999 sezonunda 3-0 kaybeden siyah-beyazlılar, o tarihten bu yana oynadığı mücadelelerde 11 galibiyet, 1 de beraberlik yaşadı.

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