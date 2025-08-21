Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Nesine 2. Lig ve 3. Lig maçlarıyla tek bir kanalda toplanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan anlaşma kapsamında 2025–2027 sezonları 2. Lig ve 3. Lig maçlarının yayın kanalı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) düzenlediği yayın ihalesiyle Nesine 2. Lig ve 3. Lig maçlarının yayın haklarını alan Bi Kanal, 2025-2027 sezonlarında futbolseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 

Bİ KANAL NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Bi Kanal, Türkiye genelinde hem uydu hem de dijital platformlar üzerinden kolayca erişilebilir bir kanal olarak öne çıkıyor.

Türksat uydusu, Digitürk ve D-Smart platformlarında yayın yapan kanal, Nesine 2. Lig ve 3. Lig maçlarını ücretsiz olarak izleyicilere sunacak.

Taraftarlar, Bursaspor, Ankaragücü, Batman Petrolspor gibi takımların maçlarını canlı izleyebilecek.

Bi Kanal Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Öngen, haftada minimum 40 maç yayınlamayı hedeflediklerini ve izleyicileri futbola doyuracaklarını belirtti. 

Bi Kanal nereden ve nasıl izlenir? Bi Kanal frekans bilgisi - 1. Resim

Bİ KANAL FREKANS BİLGİSİ

Bi Kanal, Türksat uydusu üzerinden hem HD hem de SD kalitede yayın hizmeti sunuyor:

TÜRKSAT HD: 11425 V (Sembol: 30000 – TKGS: 54)

TÜRKSAT SD: 12265 V (Sembol: 27500 – TKGS: 291)

Digitürk: 71. Kanal

D-Smart: 100. Kanal

Bi Kanal Türkiye genelinde hem uydu, hem de dijital platformlar üzerinden izlenebiliyor.

