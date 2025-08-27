Bissouma hangi mevkide oynuyor?

Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, kadrosuna yıldız oyuncu Bissouma'yı da katarak gücüne güç katmayı hedefliyor.

Futbol severlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Bissouma'nın hangi mevkide oynadığı da merak konusu haline geldi. İşte, futbolcu hakkında tüm ayrıntılar...

BİSSOUMA HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Yves Bissouma orta saha pozisyonunda oynayan Malili millî futbolcudur. Premier League takımlarından Tottenham Hotspur'da forma giymektedir.

30 Ağustos 1996 doğumlu olan Bissouma Fildişi Sahili'nin Issia kentinde doğmuş ve futbol kariyerine Abidjan'daki Majestic SC akademisinde başlamıştır. Genç yaşta dikkatleri üzerine çeken Mali'nin Bamako şehrindeki Jean-Marc Guillou Akademisi'ne katılmış, burada beş yıl eğitim almış ve geleceğin Malili milli futbolcularından Adama Traoré ile birlikte oynamıştır. Bissouma, 18 yaşına geldiğinde Mali'nin AS Real Bamako takımına transfer olmuştur.

BİSSOUMA GALATASARAY'A MI TRANSFER OLACAK?

Şu anda Bissouma'nın Galatasaray'a transfer olacağı yönünde kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Fabrice Hawkins'in haberine göre, Galatasaray, Tottenham forması giyen Yves Bissouma için büyük bir aşama kaydetti. Ancakr konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştır.