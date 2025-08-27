Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bissouma hangi mevkide oynuyor?

Bissouma hangi mevkide oynuyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bissouma hangi mevkide oynuyor?
Futbol, Galatasaray, Transfer, Tottenham Hotspur, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Bissouma'nın güncel piyasa değeri 25 milyon eurodur. Kulübü Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl bitecektir. Peki, "Bissouma hangi mevkide oynuyor?" İşte tüm ayrıntılar...

Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmayı hedefleyen sarı-kırmızılı ekip, kadrosuna yıldız oyuncu Bissouma'yı da katarak gücüne güç katmayı hedefliyor.

Futbol severlerin büyük bir ilgiyle takip ettiği Bissouma'nın hangi mevkide oynadığı da merak konusu haline geldi. İşte, futbolcu hakkında tüm ayrıntılar...

Bissouma hangi mevkide oynuyor? - 1. Resim

BİSSOUMA HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Yves Bissouma orta saha pozisyonunda oynayan Malili millî futbolcudur. Premier League takımlarından Tottenham Hotspur'da forma giymektedir.

 30 Ağustos 1996 doğumlu olan Bissouma Fildişi Sahili'nin Issia kentinde doğmuş ve futbol kariyerine Abidjan'daki Majestic SC akademisinde başlamıştır. Genç yaşta dikkatleri üzerine çeken Mali'nin Bamako şehrindeki Jean-Marc Guillou Akademisi'ne katılmış, burada beş yıl eğitim almış ve geleceğin Malili milli futbolcularından Adama Traoré ile birlikte oynamıştır. Bissouma, 18 yaşına geldiğinde Mali'nin AS Real Bamako takımına transfer olmuştur.

Bissouma hangi mevkide oynuyor? - 2. Resim

BİSSOUMA GALATASARAY'A MI TRANSFER OLACAK?

Şu anda Bissouma'nın Galatasaray'a transfer olacağı yönünde kesin bir bilgi bulunmamaktadır. 

Fabrice Hawkins'in haberine göre, Galatasaray, Tottenham forması giyen Yves Bissouma için büyük bir aşama kaydetti. Ancakr konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sındırgı depreminden sonra oldu! Su kaynakları yer değiştirdi: Araştırmacılar 2 ay süre verdiTürkiye-Kanada voleybol maçı hangi kanalda? Mücadele 12.00'de başlayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye-Kanada voleybol maçı hangi kanalda? Mücadele 12.00'de başlayacak - HaberlerTürkiye-Kanada voleybol maçı hangi kanalda? Mücadele 12.00'de başlayacakClub Brugge - Rangers maçı hangi kanalda, ne zaman? Şifresiz canlı yayınlanacak! - HaberlerClub Brugge - Rangers maçı hangi kanalda, ne zaman? Şifresiz canlı yayınlanacak!Rus yüzücü bulundu mu? Nikolai Svechnikov ölüm haberiyle gündemde - HaberlerRus yüzücü bulundu mu? Nikolai Svechnikov ölüm haberiyle gündemdeBanu Güney Arıduru neden öldü? Hayatı ve biyografisi araştırılıyor - HaberlerBanu Güney Arıduru neden öldü? Hayatı ve biyografisi araştırılıyorAz önce deprem nerede oldu? AFAD 27 Ağustos son depremler listesi - HaberlerAz önce deprem nerede oldu? AFAD 27 Ağustos son depremler listesiFenerbahçe elenirse ne olur? İşte Şampiyonlar Ligi'nde tüm ihtimaller - HaberlerFenerbahçe elenirse ne olur? İşte Şampiyonlar Ligi'nde tüm ihtimaller
Sonraki Haber Yükleniyor...