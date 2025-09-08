Okullarda ilk ders zili bugün itibarıyla çalmaya başladı. Bu bağlamda farklı derslere göre farklı defter seçimler yapılmalıdır.

Yeni bir biyoloji defteri alacak olan lise öğrencileri tarafından en sık aratılan konulardan biri de "Biyoloji defteri kareli mi çizgili mi olur?" sorusudur.

BİYOLOJİ DEFTERİ KARELİ Mİ ÇİZGİLİ Mİ OLUR?

Biyoloji defteri çizgili olur. Biyoloji dersi her ne kadar ezbere dayalı gibi gözükse de çoğu yerde ciddi bir sayısal etkiye sahiptir. Bu sebepten dolayı biyoloji defteri kareli olmalıdır.

Biyoloji dersinde bazı konularda şekil, tablo ve grafik çizimleri gerektiği için genel olarak öğrenciler kareli defter tercih eder.

BİYOLOJİ DEFTERİ KAÇ YAPRAK OLMALI?

Biyoloji defteri için yaprak sayısı tamamen öğretmene kalmıştır. Eğer Biyoloji öğretmeniniz çok not aldıran biriyse 80 yaprak ve daha fazlası bir dönem boyunca yeterli olacaktır.

Öğretmene ve konulara bağlı olarak biyoloji defterinin yaprak sayısı değişiklik gösterebilir.