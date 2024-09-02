Brawl Stars’ın yasaklandığına dair resmi bir açıklama yapılmadı

Brawl Stars yasaklanma iddiaları Roblox'un kapatılması sonrası sıklıkla gündeme geldi. Oyuna henüz bir yasaklama geldiğine dair resmi açıklama yayınlanmadı.

Türkiye'de popüler oyunlardan biri olan Brawl Stars'ın kapanacağı yönünde çeşitli spekülasyonlar ortaya çıktı.

İddialar özellikle TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın açıklamaları sonrasında gündeme geldi.

Hüseyin Yayman dijital mecralarda yapılan düzenlemelere ve sosyal medya platformlarına yönelik olası erişim engellerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan açıklamalar sonrası Brawl Stars'ın da bu platformlar arasında yer alıp almayacağı merak konusu oldu.

BRAWL STARS YASAKLANDI MI?

Brawl Stars'ın Türkiye'de yasaklanacağına dair resmi bir açıklama yapılmış değil.

Şu an için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Brawl Stars'a yönelik herhangi bir erişim engeli veya kapatma kararı bulunmuyor.

Kullanıcılar Brawl Stars oynamaya ve tüm özelliklerinden faydalanmaya devam edebiliyor.

BRAWL STARS KAPANACAK MI?

Türkiye'de son dönemde sosyal medya platformlarına ve bazı dijital uygulamalara yönelik erişim engelleri ve düzenlemeler gündemde.

Brawl Stars'ın kapanacak olması gibi bir durum şu an için söz konusu olmasa da resmi açıklamların takip edilmesi gerekiyor.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun çalışmaları ve BTK’nın olası kararları, oyunseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Öte yandan Brawl Stars'ın kapanması veya yasaklanması ile ilgili herhangi bir resmi karar veya açıklama yapılmış değil.

BRAWL STARS KİMİN?

Brawl Stars ile ilgili kapanma iddialarının bir diğer kaynağı da Elon Musk'ın oyunu satın alması sonrası şirket içindeki önemli değişiklikler oldu.

Musk’ın şirketi devralmasının ardından bazı üst düzey yöneticilerin işten çıkarılması ve ofislerin geçici olarak kapatılması gibi hamleler, oyunun geleceği konusunda çeşitli spekülasyonlara neden oldu.

Fakat bu değişikliklerin doğrudan Brawl Stars'ın kapanmasıyla ilgili olmadığı belirtiliyor. Oyun, global çapta milyonlarca oyuncuya hizmet vermeye devam ediyor.