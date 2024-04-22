BTK’ye göre en fazla IMEI kaydı olan telefon modelleri

Türkiye'de en çok satan akıllı telefonlar belli oldu! En çok tercih edilen marka hangisi?

Türkiye'de en çok satan akıllı telefonlar belli oldu! En çok tercih edilen marka hangisi?

Türkiye'deki cep telefonu pazarının nabzını tutan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) son verilerini paylaştı. Yayınlanan rapor IMEI kayıt oranlarında belirgin bir artışı ve önde gelen markaların tercih edilme sıralamasını ortaya koyuyor. Rapor ile ilgili merak edilen tüm detaylar bu şekilde...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'deki IMEI kayıt raporlarını yayınladı ve cep telefonu pazarındaki son trendlere ışık tuttu. İşte detaylar...

EN FAZLA IMEI KAYDI OLAN TELEFONLAR HANGİLERİ?

BTK'nın "Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu 2023" son çeyrek verilerine göre, Türkiye'de IMEI kayıt oranlarında önemli bir artış gözlemleniyor. Rapora göre, son bir yılda Samsung ve Apple gibi önde gelen markaların yanı sıra yerli marka Reeder'ın da IMEI kayıtlı cihazlarda belirgin bir artış yaşandı.

Ülke genelinde yapılan IMEI kayıtları incelendiğinde, Türkiye'deki cep telefonu pazarındaki trendlerin değiştiği ve tüketici tercihlerinin şekillendiği görülüyor. Son 12 ay içinde toplamda 15 milyon 301 bin cihazın IMEI kaydı gerçekleştirilmiş, bu rakam önceki yıla göre %25'lik bir artışı temsil ediyor.

2021 yılında 10 milyon 845 bin akıllı telefon ve 3 milyon 263 bin diğer cihaz olmak üzere toplamda 14 milyonun biraz üzerinde cihazın IMEI kaydı yapılırken, 2022 yılında bu oranın 9 milyon 581 bin adede düştüğü görülüyor. Ancak, 2023 yılında ise kayıt sayısında yeniden bir artış yaşandı.

IMEI kaydı yapılan cihazların marka bazında dağılımına bakıldığında, Samsung'un 3 bin 639, Apple'ın ise 3 bin 181 cihazla öne çıktığı görülüyor. Üçüncü sırada ise Xiaomi'nin alt markası Redmi, 1832 adetle yer alıyor.

BTK'nın raporuna göre, Türkiye'de ithal edilen telefon sayısı 12 milyon 53 bin olarak belirlenirken, toplamda 15 milyon 301 bin cihazın IMEI kaydı yapıldı. Bu veriler, Türkiye'deki cep telefonu pazarındaki güncel durumu ve tüketici eğilimlerini değerlendirmek adına önemli bir kaynak sağlıyor.