Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta? 11 Haziran TV yayın akışı

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Haziran 2025 10:05 - Güncelleme: 11 Haziran 2025 10:05 - Güncelleme:

11 Haziran Çarşamba günü TV yayın akışı ile akşam izlenebilecek diziler, programlar ve filmler belli oldu. Eşref Rüya ve Sahipsizler yeni bölümleriyle sezon finalinden önce son bölümleriyle ekrana geliyor. 11 Haziran TV yayın akışı ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D ve TV8 yayınlanacak filmler ve diziler belli oldu.

11 Haziran Çarşamba günü ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D, TV8'de çeşitli programlar ve diziler yer alıyor. 11 Haziran TV yayın akışı ve yayınlanacak diziler belli oldu. BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR, SAAT KAÇTA? Bu akşam 20.00'de Kanal D'de Eşref Rüya 12. bölümüyle, Sahipsizler 27. bölümüyle ekrana gelecek. Her iki dizide 18 Haziran Çarşamba günü sezon finali yapacak. Sezon finali öncesi son bölümlerde hikayenin nasıl gelişeceği yakından takip ediliyor. EŞREF RÜYA BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA? Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerinde yer aldığı Eşref Rüya dizisi 12. bölümüyle ekrana geliyor. Kanal D'de yayınlanan dizi 20.00'de başlayacak. Özetin ardından yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak. 11 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI ATV Yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 13:00 Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol'da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Güven Bana 22:30 Çıkış Yok Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta 11:00 Yaprak Dökümü 13:30 Gelinim Mutfakta 16:30 Aşk-ı Memnu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Eşref Rüya NOW TV yayın akışı 07:30 İlk Bakış 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat 10:45 Yasak Elma 13:30 En Hamarat Benim 16:30 Karagül 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 20:00 Dokunmayın Şabanıma 22:15 Çift Kişilik Oda Show TV yayın akışı 09:00 Aşk Laftan Anlamaz 12:00 Bahar 15:00 Kızılcık Şerbeti 18:25 Show Ana Haber 20:00 Üçkağıtçı 21:45 Atla Gel Şaban 23:45 Üçkağıtçı Star TV yayın akışı 07:00 Güne Başlarken 09:45 Sana Değer 13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak 16:15 Aramızda Kalsın 19:00 Star Haber 20:00 Sahipsizler TV8 yayın akışı 06:00 Dizi 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık 09:00 Gel Konuşalım 10:55 Survivor Panorama 12:30 İşte Benim Stilim 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2025 TRT 1 yayın akışı 08:45 Kod Adı Kırlangıç 10:00 Kasaba Doktoru 13:00 Turgay Başyayla İle... 14:10 Seksenler 15:25 Teşkilat 19:00 Ana Haber 19:55 İddiaların Aksine 20:00 Çelik Yumruklar

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan