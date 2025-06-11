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Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta? 11 Haziran TV yayın akışı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta? 11 Haziran TV yayın akışı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

11 Haziran Çarşamba günü TV yayın akışı ile akşam izlenebilecek diziler, programlar ve filmler belli oldu. Eşref Rüya ve Sahipsizler yeni bölümleriyle sezon finalinden önce son bölümleriyle ekrana geliyor. 11 Haziran TV yayın akışı ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D ve TV8 yayınlanacak filmler ve diziler belli oldu.

11 Haziran Çarşamba günü ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D, TV8'de çeşitli programlar ve diziler yer alıyor. 11 Haziran TV yayın akışı ve yayınlanacak diziler belli oldu.

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR, SAAT KAÇTA?

Bu akşam 20.00'de Kanal D'de Eşref Rüya 12. bölümüyle, Sahipsizler 27. bölümüyle ekrana gelecek. Her iki dizide 18 Haziran Çarşamba günü sezon finali yapacak. Sezon finali öncesi son bölümlerde hikayenin nasıl gelişeceği yakından takip ediliyor. 

Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta? 11 Haziran TV yayın akışı - 1. Resim

EŞREF RÜYA BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA?

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerinde yer aldığı Eşref Rüya dizisi 12. bölümüyle ekrana geliyor. Kanal D'de yayınlanan dizi 20.00'de başlayacak. Özetin ardından yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak.

Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta? 11 Haziran TV yayın akışı - 2. Resim

11 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI

ATV Yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Güven Bana

22:30 Çıkış Yok

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Eşref Rüya

NOW TV yayın akışı

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Dokunmayın Şabanıma

22:15 Çift Kişilik Oda

Show TV yayın akışı

09:00 Aşk Laftan Anlamaz

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Üçkağıtçı

21:45 Atla Gel Şaban

23:45 Üçkağıtçı

Star TV yayın akışı

07:00 Güne Başlarken

09:45 Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Sahipsizler

TV8 yayın akışı

06:00 Dizi

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

09:00 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama

12:30 İşte Benim Stilim

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2025

TRT 1 yayın akışı

08:45 Kod Adı Kırlangıç

10:00 Kasaba Doktoru

13:00 Turgay Başyayla İle...

14:10 Seksenler

15:25 Teşkilat

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Çelik Yumruklar

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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