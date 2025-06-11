Bu akşam hangi diziler var, saat kaçta? 11 Haziran TV yayın akışı
11 Haziran Çarşamba günü TV yayın akışı ile akşam izlenebilecek diziler, programlar ve filmler belli oldu. Eşref Rüya ve Sahipsizler yeni bölümleriyle sezon finalinden önce son bölümleriyle ekrana geliyor. 11 Haziran TV yayın akışı ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D ve TV8 yayınlanacak filmler ve diziler belli oldu.
11 Haziran Çarşamba günü ATV, TRT 1, Show TV, Star TV, NOW TV, Kanal D, TV8'de çeşitli programlar ve diziler yer alıyor. 11 Haziran TV yayın akışı ve yayınlanacak diziler belli oldu.
BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR, SAAT KAÇTA?
Bu akşam 20.00'de Kanal D'de Eşref Rüya 12. bölümüyle, Sahipsizler 27. bölümüyle ekrana gelecek. Her iki dizide 18 Haziran Çarşamba günü sezon finali yapacak. Sezon finali öncesi son bölümlerde hikayenin nasıl gelişeceği yakından takip ediliyor.
EŞREF RÜYA BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA?
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerinde yer aldığı Eşref Rüya dizisi 12. bölümüyle ekrana geliyor. Kanal D'de yayınlanan dizi 20.00'de başlayacak. Özetin ardından yeni bölümüyle izleyicilerle buluşacak.
11 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI
ATV Yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Güven Bana
22:30 Çıkış Yok
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
NOW TV yayın akışı
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:45 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Dokunmayın Şabanıma
22:15 Çift Kişilik Oda
Show TV yayın akışı
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Üçkağıtçı
21:45 Atla Gel Şaban
23:45 Üçkağıtçı
Star TV yayın akışı
07:00 Güne Başlarken
09:45 Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
TV8 yayın akışı
06:00 Dizi
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama
12:30 İşte Benim Stilim
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2025
TRT 1 yayın akışı
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Kasaba Doktoru
13:00 Turgay Başyayla İle...
14:10 Seksenler
15:25 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Çelik Yumruklar