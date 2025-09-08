Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 8 Eylül 2025 TV yayın akışı belli oldu

Eylül ayının gelişiyle beraber televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

"Bu akşam televizyonda hangi diziler var?" sorusu gündeme geldi. İşte, 8 Eylül Pazartesi Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV, Show TV yayın akışı...

BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?

8 Eylül 2025 yani bu akşam saat 20:00'da ATV'de Aile Saadeti, Star'da Çarpıntı, Kanal D'de Uzak Şehir tekrar bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Çarpıntı

03:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:00 Söz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir (Tekrar)

23:30 Eşref Rüya

02:00 Poyraz Karayel

04:00 Kuzey Güney

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Gözleri Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Aile Saadeti

00:20 Gözleri Karadeniz

03:00 Kardeşlerim

05:30 Ateş Kuşları

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 Recep İvedik 4

22:30 Şevkat Yerimdar

23:30 Transfer Dosyası

01:30 İlk Buluşma

02:45 Her Yerde Sen

04:45 Son Yaz

06:00 Karagül

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

08:15 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan

22:00 Ekşi Elmalar

00:30 Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan

02:15 Ekşi Elmalar

04:00 Gelin Evi

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım