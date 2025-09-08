Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 8 Eylül 2025 TV yayın akışı belli oldu

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 8 Eylül 2025 TV yayın akışı belli oldu
Yaz sezonunun sona ermesiyle beraber popüler diziler kaldığı yerden yeni bölümleriyle devam edecek. Bugün hangi yapımların yayınlanacağını merak eden izleyiciler 8 Eylül 2025 TV yayın akışı listesini araştırmaya başladı.

Eylül ayının gelişiyle beraber televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

"Bu akşam televizyonda hangi diziler var?" sorusu gündeme geldi.  İşte, 8 Eylül Pazartesi Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV, Show TV yayın akışı...

BU AKŞAM TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR?

8 Eylül 2025 yani bu akşam saat 20:00'da  ATV'de Aile Saadeti, Star'da Çarpıntı, Kanal D'de Uzak Şehir tekrar bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

Çarpıntı İzle | Star TV

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Söz

19:00 Star Haber

20:00 Çarpıntı

03:00 Dürüye'nin Güğümleri

05:00 Söz

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 8 Eylül 2025 TV yayın akışı belli oldu - 2. Resim

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir (Tekrar)

23:30 Eşref Rüya

02:00 Poyraz Karayel

04:00 Kuzey Güney

Aile Saadeti Dizisi - Dizi İzle, Tüm Bölümler | atv

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Gözleri Karadeniz

16:00 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Aile Saadeti

00:20 Gözleri Karadeniz

03:00 Kardeşlerim

05:30 Ateş Kuşları

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 8 Eylül 2025 TV yayın akışı belli oldu - 4. Resim

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20:00 Recep İvedik 4

22:30 Şevkat Yerimdar

23:30 Transfer Dosyası

01:30 İlk Buluşma

02:45 Her Yerde Sen

04:45 Son Yaz

06:00 Karagül

Türkler Çıldırmış Olmalı 2 | Mavi Vatan - Fragman (Sinemalarda) - YouTube

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Güzel Günler

08:15 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan

22:00 Ekşi Elmalar

00:30 Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan

02:15 Ekşi Elmalar

04:00 Gelin Evi

Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 8 Eylül 2025 TV yayın akışı belli oldu - 6. Resim

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:00 Gel Konuşalım

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Gel Konuşalım

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump’ın ekonomi ekibinde yumruk kavgası! Hazine Bakanı “Seni geberteceğim” dedi
