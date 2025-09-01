Buca su kesintisi! İZSU duyurdu, İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), bölge genelinde yürütülen bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında planlı su kesintilerinin sürdüğünü duyurdu. 1 Eylül Pazartesi günü güncel kesinti programı kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre başta Buca olmak üzere İzmir'in birçok ilçesinde su verilmeyecek.
İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusumerak konusu oldu. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), İzmir'de bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında planlı su kesintilerinin yaşanacağını duyurdu.
1 Eylül'de su kesinti programı kamuoyuyla paylaşıldı. Yayımlanan bilgilere göre, İzmir'in bazı ilçelerinde ve mahallelerinde belirli saat aralıklarında su verilemeyeceği belli oldu. Güncel su kesintisi İZSU tarafından tek tek açıklandı.
BUCA SU KESİNTİSİ
1 Eylül Pazartesi günü Buca'nın Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Belenbaşı, Buca Koop, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Güven, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer, 29 Ekim Mahalleri'nde 19:00'a kadar yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır.
İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
İzmir'in Aliağa, Bergama, Bornova, Foça, Güzelbahçe ve Karabağlar'da ana boru arızası ve yeraltı su seviyelerinin azalması sebebiyle su kesintisi yaşanıyor.
Suyun hangi saatlerde geleceği hakkında detaylı bilgi almak için İZSU'nun internet adresini ziyaret edebilirsiniz.
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ALİAĞA
|FATİH, Mimar Sinan
|26.08.2025 saat 15:36 ile 18:37 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Ana boru arızası nedeniyle ; helvacı fatih ve mimar sinan mah su verilemiyor...
|BERGAMA
|Atatürk, Atmaca, Bahçelievler, Fatih, Fevzipaşa, Gaziosmanpaşa, Maltepe, Selçuk, Turabey, Zafer
|31.08.2025 saat 17:30 ile 23:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Yeraltı su seviyelerinin azalması ve yoğun kullanıma bağlı olarak basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacaktır.
|BERGAMA
|Atatürk, Atmaca, Bahçelievler, Fatih, Fevzipaşa, Gaziosmanpaşa, Maltepe, Selçuk, Turabey, Zafer
|30.08.2025 saat 23:40 ile 31.08.2025 saat 02:40 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Yeraltı su seviyelerinin azalması ve yoğun kullanıma bağlı olarak basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanacaktır.
|BORNOVA
|Ergene, Kazımdirik
|01.09.2025 saat 13:30 ile 14:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
|Bölge Sayaç Bakımı
|Bornova ilçesi mustafa kemal caddesi sayaç vanasının bakım ve temizlik çalışması sebebiyle bölge vanası kapatıldı
|BORNOVA
|Atatürk, Evka 4, İnönü, Kızılay
|01.09.2025 saat 01:39 ile 18:00 arasında yaklaşık 16 saat su kesintisi olacaktır.
|Diğer
|Depo seviyesinin düşüklüğü ve yoğun kullanıma bağlı olarak basınç düşüklüğü ve su kesintisi yaşanmaktadır.
