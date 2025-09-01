Buca su kesintisi! İZSU duyurdu, İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusumerak konusu oldu. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), İzmir'de bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında planlı su kesintilerinin yaşanacağını duyurdu.

1 Eylül'de su kesinti programı kamuoyuyla paylaşıldı. Yayımlanan bilgilere göre, İzmir'in bazı ilçelerinde ve mahallelerinde belirli saat aralıklarında su verilemeyeceği belli oldu. Güncel su kesintisi İZSU tarafından tek tek açıklandı.

BUCA SU KESİNTİSİ

1 Eylül Pazartesi günü Buca'nın Adatepe, Akıncılar, Atatürk, Aydoğdu, Barış, Belenbaşı, Buca Koop, Cumhuriyet, Çağdaş, Çaldıran, Çamlık, Çamlıkule, Çamlıpınar, Dicle, Doğancılar, Dumlupınar, Efeler, Fırat, Gaziler, Göksu, Güven, Hürriyet, İnkılap, İnönü, İzkent, Karanfil, Kaynaklar Merkez, Kozağaç, Kuruçeşme, Laleli, Menderes, Murathan, Mustafa Kemal, Seyhan, Şirinkapı, Vali Rahmi Bey, Yaylacık, Yenigün, Yeşilbağlar, Yıldız, Yıldızlar, Yiğitler, Zafer, 29 Ekim Mahalleri'nde 19:00'a kadar yaklaşık 6 saat su kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İzmir'in Aliağa, Bergama, Bornova, Foça, Güzelbahçe ve Karabağlar'da ana boru arızası ve yeraltı su seviyelerinin azalması sebebiyle su kesintisi yaşanıyor.

Suyun hangi saatlerde geleceği hakkında detaylı bilgi almak için İZSU'nun internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

İZSU SU KESİNTİSİ LİSTESİ