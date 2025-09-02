Bucaspor - İzmir Çoruhlu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu, heyecan dolu maçlara sahne olmaya hazırlanıyor. Kupada ilk tur maçında Bucaspor, İzmir Çoruhlu ile mücadele edecek. İki takım da turu geçmek için sahada varını yoğunu ortaya koyacak. Karşılaşma öncesi taraftarlar maç saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. İşte ayrıntılar...

BUCASPOR - İZMİR ÇORUHLU MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda Bucaspor - İzmir Çoruhlu maçı 2 Eylül Salı günü oynanacak.

BUCASPOR - İZMİR ÇORUHLU MAÇI HANGİ KANALDA?

Bucaspor - İzmir Çoruhlu maçı saat 19.00'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.