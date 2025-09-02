Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Kupası 2. eleme turu eşleşmeleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile belli olacak. Taraftarla takımlarının kiminle eşleşeceğini merak ediyor. Rakiplerin belirleneceği Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi tarihi belli oldu. Peki Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kurası ne zaman, saat kaçta?  İşte detaylar... 

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi araştırılıyordu, tarih belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi kulüp temsilcilerinin katılımıyla Riva'da yapılacak. 

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi, 8 Eylül'de yapılacak. Kura çekimi saat 15:00'te başlayacak. 

KURA ÇEKİMİNE KAÇ TAKIM KATILACAK?

Kura çekimini 1. turu geçen 45, Trendyol 1. Lig'den 6, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3. Lig'den 18 takım katılacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YENİ FORMATI NASIL? 

Ziraat Türkiye Kupası yeni formatı TFF tarafından duyurulmuştu. Grup aşamasına katılacak olan 24 takım, 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak.

TÜRKİYE KUPASI YENİ FORMATINDA KAÇ TAKIM OLACAK?

Bu sene Ziraat Türkiye Kupası'na 139'u profesyonel, 16'sı amatör toplam 155 takım katılıyor. Grup aşamasında takımlar her torbadan 1 ekiple olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si ise deplasmanda oynanırken gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale çıkacak. Çeyrek final aşamasında ise grup birincileri ile en iyi ikinciler seribaşı olarak yer alacak.

