İlkay Gündoğan İstanbul’a ne zaman saat kaçta gelecek? Uçak takip kodu bekleniyor!

İlkay Gündoğan İstanbul’a ne zaman saat kaçta gelecek, uçak takip kodu nedir merak ediliyor. Transfer sürecindeki en önemli adım da Manchester City’den geldi. İngiliz kulübü, İlkay Gündoğan’ın Galatasaray ile anlaşması halinde transfere engel olmayacağını bildirdi.

İLKAY GÜNDOĞAN İSTANBUL'A NE ZAMAN SAAT KAÇTA GELECEK?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda transfer çalışmalarını hızlandırırken, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılı yönetim, yıldız futbolcuya yıllık 5 milyon euro garanti ücret teklif etti.

Transferin son aşamaya gelmesiyle birlikte gözler İlkay’ın İstanbul’a gelişine çevrildi. İddialara göre deneyimli orta saha oyuncusu, 2 Eylül öğle saatlerinde İstanbul’a gelecek. Oyuncunun sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

İLKAY GÜNDOĞAN UÇAK TAKİP KODU NEDİR?

İlkay Gündoğan uçak takip kodu Galatasaray taraftarlarının da gündeminde. Gündoğan'ın İstanbul'a gelişini dört gözle bekleyen taraftarlar uçuş takip kodunu araştırıyor. Henüz İlkay Gündoğan'ın uçuş bilgileri net olarak paylaşılmadı. Bilgilerin aktarılması halinde haberimiz güncellenecektir.