İlkay Gündoğan yabancı statüsünde mi? Galatasaray transferde son aşamada!

İlkay Gündoğan yabancı statüsünde mi değerlendirilecek futbolseverler tarafından araştırılıyor. Manchester City formasıyla son yıllarda önemli başarılara imza atan 34 yaşındaki oyuncu, Galatasaray ile el sıkıştı.

İLKAY GÜNDOĞAN YABANCI STATÜSÜNDE Mİ?

Galatasaray’ın transfer gündeminin ilk sırasında yer alan İlkay Gündoğan’ın Süper Lig’de hangi statüyle forma giyeceği merak ediliyordu.

Tecrübeli futbolcu, Almanya Milli Takımı’nı 15 Haziran 2015’ten önce seçtiği için mevcut kurallar gereği yerli oyuncu statüsünde değerlendirilecek, yabancı kontenjanına dahil edilmeyecek.

İLKAY GÜNDOĞAN GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Manchester City ile sözleşmesi sona eren ve uzun süredir adı Türk kulüpleriyle anılan İlkay Gündoğan, Galatasaray ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı yönetim, deneyimli orta saha oyuncusuna yıllık 7 milyon euro garanti ücret ödeyecek.

Transferin resmileşmesi için futbolcunun İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Uçuş programı hazırlandı ve yıldız ismin 2 Eylül Salı günü sabaha karşı İstanbul’a iniş yapacağı öğrenildi. Gündoğan’ın sağlık kontrollerinden sonra resmi sözleşmeye imza atması planlanıyor.

İLKAY GÜNDOĞAN İSTATİSTİK

Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 54 maça çıkan İlkay Gündoğan, 5 gol ve 8 asistlik performansıyla takımına katkı sağladı. Bu sezon ise 4 maçta görev aldı ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.