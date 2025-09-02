Cimbom'dan 3 bomba! Galatasaray, birbirinden önemli isimleri kadrosuna kattı

ALİ NACİ KÜÇÜK -Galatasaray, UEFA listelerinin belirleneceği son gün öncesinde dört bir koldan mesai yaptı. Sarı kırmızılı yönetim iki sezondur peşinde olduğu orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan’ı renklerine bağladı. Galatasaray’dan daha önce 8 milyon avro senelik ücret isteyen İlkay, 5 milyon avro artı bonusa “tamam” dedi. Türk statüsünde de oynayan futbolcu yönetici Abdullah Kavukcu’nun gönderdiği uçakla bugün İstanbul’a gelecek. İlkay F.Bahçe’nin 8 milyon avroluk teklifini reddetti.

UĞURCAN 33 MİLYON EURO

Taraftarın aldığı müjde bununla sınırla değildi. Kaleci konusunda M. City’den Ederson için büyük çaba harcayan sarı kırmızılılar bu önemli ismi F.Bahçe’ye kaptırınca apar topar Trabzonsporlu Uğurcan Çakır’ın transferini bitirdi. G.Saray bu transfer için bordo mavili kulübe 33 milyon avro bonservis bedeli, 3 milyon avro bonus ödeyecek, bir de futbolcu verecek. Sarı kırmızılılar Ahmed Kutucu’yu önerdi fakat Trabzonspor Berkan Kutlu’yu istiyor. Uğurcan’ın bugün imza atması bekleniyor.

HAKAN'DAN İNTER'E BASKI

Sarı kırmızılılar son olarak Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosuna katmak için çalışıyor. Sarı kırmızılılar futbolcunun kulübü İnter’e olan teklifini 12,5 milyon avroya çıkardı. İnter Başkanı Guiseppe Marotta “Transferde artık bir şey olmayacak” dese de Hakan’ın kendisi de kulübüne baskı yapıyor. Millî yıldız G.Saray’ın senelik 5 milyon avroluk teklifini kabul etti. Marotta da ikna olursa Cimbom millî yıldızı bugün İstanbul’a getirerek imza attıracak ve ismini UEFA listesine yazacak.

BARIŞ ALPER'E VİZE ÇIKMADI

Barış Alper Yılmaz için NEOM’un teklifi yine kabul görmedi! Suud kulübü, Galatasaray’a 40 milyon avro, Keçiörengücü’ne ödenecek 8 milyon avro ve Ankara Demirspor’a ödenecek 2 milyon avro artı bir sonraki satıştan yüzde 10 pay ile toplamda 50,5 milyon avroluk teklif yaptı. Ancak sarı kırmızılılar “Biz net 50 milyon isteriz” dedi.