En-Nesyri için 37 milyon euro! Ali Koç kararını verdi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Suudi Arabistan Ligi ekibi Al-Hilal'den Youssef En-Nesyri için gelen 37 milyon euroluk transfer teklifini geri çevirdiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen golcü oyuncu Youssef En-Nesyri için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
37 MİLYON EUROLUK TEKLİFE RET
Fas medyasında yer alan haberlere göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Youssef En-Nesyri için Fenerbahçe'ye 37 milyon euroluk teklif yaptı. Haberde, sarı-lacivertlilerde BaşkanAli Koç'un, transfer döneminin bitmesine az bir süre kalması nedeniyle bu teklifi reddettiği belirtildi.
59 MAÇTA 33 GOL
Geçtiğimiz sezon Sevilla'dan 19,5 milyon euro bonservis karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan En-Nesyri, 59 maçta33 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş