Ankaraspor-Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda bugün Ankaraspor, Eskişehirspor ile maç yapacak. İki takım da turu geçmek için mücadele edecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi taraftarlar maç saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. İşte detaylar...

ANKARASPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda Ankaraspor-Eskişehirspor maçı 2 Eylül Salı günü oynanacak.

ANKARASPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ankaraspor-Eskişehirspor maçı saat 16.00'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.