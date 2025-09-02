Ankaraspor-Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu başlıyor, heyecan dorukta... 1. turda Ankaraspor, Eskişehirspor ile karşı karşıya geliyor. Geri sayım başladı, taraftarlar Ankaraspor-Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? diye araştırmaya başladı. İşte Ankaraspor-Eskişehirspor maçı yayın bilgileri...
ANKARASPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda Ankaraspor-Eskişehirspor maçı 2 Eylül Salı günü oynanacak.
ANKARASPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ankaraspor-Eskişehirspor maçı saat 16.00'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
