Ankaraspor-Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ankaraspor-Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası 2025-2026 sezonu başlıyor, heyecan dorukta... 1. turda Ankaraspor, Eskişehirspor ile karşı karşıya geliyor. Geri sayım başladı, taraftarlar Ankaraspor-Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? diye araştırmaya başladı. İşte Ankaraspor-Eskişehirspor maçı yayın bilgileri... 

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda bugün Ankaraspor, Eskişehirspor ile maç yapacak. İki takım da turu geçmek için mücadele edecek. Heyecan dolu karşılaşma öncesi taraftarlar maç saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. İşte detaylar... 

ANKARASPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 1. turunda Ankaraspor-Eskişehirspor maçı 2 Eylül Salı günü oynanacak.

ANKARASPOR-ESKİŞEHİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

  Ankaraspor-Eskişehirspor maçı saat 16.00'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. 

 

