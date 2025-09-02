Galatasaray Liverpool maçı ne zaman, maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Dev maç İstanbul'da oynanacak!

Galatasaray Liverpool maçı ne zaman, maç biletleri ne zaman satışa çıkacak soruları gündemde yerini buldu. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki ikinci maçında Liverpool’u İstanbul'da ağırlayacak.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonunda ülkemizi temsil eden Galatasaray, grup aşamasındaki ikinci maçında İngiltere’nin güçlü ekiplerinden Liverpool’u konuk edecek. Galatasaray Liverpool maçı 30 Eylül 2025 Salı günü saat 22.00’de İstanbul’daki RAMS Park’ta gerçekleşecek.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Karşılaşmayı tribünden izlemek isteyen taraftarlar, bilet satış tarihini merak ediyor. Galatasaray kulübünün genel uygulamalarına göre maç biletleri, karşılaşmadan yaklaşık 3-4 gün önce satışa sunuluyor.

Galatasaray - Liverpool maç biletlerinin 26 Eylül 2025 tarihinde satışa çıkması bekleniyor. Kulüp tarafından resmi açıklama yapıldığında biletlerin satış koşulları ve kategorileri netleşecek.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI DEPLASMANDA MI?

Galatasaray, Liverpool ile oynayacağı mücadelede ev sahibi olarak İstanbul’da sahaya çıkacak. İngiliz ekibi Türkiye’de konuk edecek olan sarı-kırmızılılar, ev sahibi avantajını kullanarak sahada üstünlük sağlamayı hedefleyecek.