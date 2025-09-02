Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray istedi, Manchester United aldı! Altay Bayındır'a dişli rakip

Galatasaray istedi, Manchester United aldı! Altay Bayındır'a dişli rakip

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Manchester United, Altay Bayındır, Galatasaray, Transfer, Belçika, Premier Lig, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli kaleci Altay Bayındır'ın formasını giydiği Premier Lig ekibi Manchester United, Galatasaray'ın da teklifte bulunduğu 23 yaşındaki Belçikalı file bekçisi Senne Lammens'i renklerine bağladı.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Uğurcan Çakır transferi öncesinde Galatasaray'ın da istediği Senne Lammens'i kadrosuna kattığını açıkladı. 

Genç kaleci için Belçika temsilcisine 21.7 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek olan Manchester United, Lammens ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

ALTAY VE ONANA'YA RAKİP OLACAK

Kadrosunda Andre Onana ve Altay Bayındır'ı bulunduran Manchester United, Senne Lammens transferiyle kalesini güvene aldı.

Galatasaray istedi, Manchester United aldı! Altay Bayındır'a dişli rakip - 1. Resim

ANTWERP İLE 64 MAÇA ÇIKTI

Lammens, Royal Antwerp formasıyla 64 maça çıktı ve takımın 2023'te Belçika Süper Kupası'nı kazanmasında büyük rol oynadı.

EN ÇOK KALESİNİ GOLE KAPATAN OYUNCU

Mart ayında ilk kez Belçika Milli Takımı kadrosuna seçilen 23 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Belçika Pro Ligi'nde en çok kalesini gole kapatan oyuncu olmuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın evine saldıranlar yakalandı: Biri 15 diğeri 16 yaşındaEvde boğazları kesilmiş halde bulunmuşlardı! 2 kardeşin ölmeden önce çektiği video yürek yaktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milli oyuncular arasında kavga çıktı: Sinirler bir anda gerildi - SporMilli oyuncular arasında kavga çıktı: Sinirler gerildiSosyal medyada gündem oldu! Diego Carlos'tan Fenerbahçe'ye çok konuşulacak cevap - SporCarlos'tan F.Bahçe'ye çok konuşulacak cevapBeşiktaş'ta transfer bombası! Sergen Yalçın istedi, teklif gitti: Fenerbahçe'den cevap bekleniyor - SporSergen çok istedi: F.Bahçe'den cevap bekleniyorTrabzonspor'da Uğurcan Çakır öfkesi: Taraftar ayağa kalktı, istifa çağrısı - SporTrabzonspor'da Uğurcan öfkesi: Taraftar ayağa kalktıFenerbahçe, Galatasaray'ın elinden aldı! Transfer açıklandı: İşte Ederson'un maliyeti... - SporF.Bahçe transferi duyurdu: Ederson'un maliyetiSon gün transferi: Eljif Elmas eski takımına döndü - SporSon gün transferi: Eljif Elmas eski takımına döndü
Sonraki Haber Yükleniyor...