Galatasaray istedi, Manchester United aldı! Altay Bayındır'a dişli rakip

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Uğurcan Çakır transferi öncesinde Galatasaray'ın da istediği Senne Lammens'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Genç kaleci için Belçika temsilcisine 21.7 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek olan Manchester United, Lammens ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

ALTAY VE ONANA'YA RAKİP OLACAK

Kadrosunda Andre Onana ve Altay Bayındır'ı bulunduran Manchester United, Senne Lammens transferiyle kalesini güvene aldı.

ANTWERP İLE 64 MAÇA ÇIKTI

Lammens, Royal Antwerp formasıyla 64 maça çıktı ve takımın 2023'te Belçika Süper Kupası'nı kazanmasında büyük rol oynadı.

EN ÇOK KALESİNİ GOLE KAPATAN OYUNCU

Mart ayında ilk kez Belçika Milli Takımı kadrosuna seçilen 23 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Belçika Pro Ligi'nde en çok kalesini gole kapatan oyuncu olmuştu.