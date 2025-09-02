Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Lookman neden kadro dışı? Atalanta'da kadro dışı kalan Ademola Lookman Galatasaray'ın radarında!

Lookman neden kadro dışı? Atalanta'da kadro dışı kalan Ademola Lookman Galatasaray'ın radarında!

Serie A ekibi Atalanta’da yaşanan kadro dışı gelişmeleri, transfer döneminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Lookman neden kadro dışı merak edilirken Galatasaray transfer iddiaları da gündemin parçası haline geldi. Atalanta'da kadro dışı kalan Ademola Lookman taraftarların radarında.

Lookman neden kadro dışı kaldı büyük bir merak konusu oldu. Nijeryalı kanat oyuncusu Ademola Lookman, kulüp yönetimi tarafından kadro dışı bırakıldı. Atalanta CEO’su Percassi, Lookman’ın şu an için başka bir kulüpten resmi bir teklif gelmediği sürece forma giymeyeceğini açıkladı.

LOOKMAN NEDEN KADRO DIŞI?

Ademola Lookman, Atalanta’da kadro dışı bırakıldı. Kulüp CEO’su Percassi, oyuncunun şu an için başka bir kulüpten resmi bir teklif gelmediği sürece forma giymeyeceğini duyurdu.

Transfer sürecinde yaşanan anlaşmazlıklar ve oyuncunun öncelikli hedefi olan İnter’e geçememesi, kadro dışı kararında etkili oldu. Lookman'ın anlaşmazlıklar nedeniyle bir süre antrenmanlara çıkmayı reddettiği iddialar arasında.

LOOKMAN GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Galatasaray, kadro dışı kalan Ademola Lookman için harekete geçti. Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuyu kiralamak için resmi teklifini iletti. Bayern Münih ve Tottenham gibi kulüplerle yarışan Galatasaray, Lookman’ın hücum hattına büyük katkı sağlayacağını düşünüyor.

Atalanta ise oyuncuyu bonservis bedeliyle satmayı öncelikli plan olarak görürken zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerini de değerlendirebileceğini belirtti

LOOKMAN İSTATİSTİKLERİ VE PİYASA DEĞERİ

Ademola Lookman iki sezon önceki final maçında üç gol atarak turnuvada adından söz ettirdi. Geçen sezon 40 maçta 20 gol ve 7 asist kaydeden Lookman, Avrupa futbolunun önemli kanat oyuncularından biri.

Piyasa değeri 60 milyon Euro olarak gösterilen Nijeryalı yıldızın adı Galatasaray ile anılıyor.

