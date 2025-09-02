Donnarumma ManchesterCity ile anlaştı mı? Gianluigi Donnarumma istatistikleri ve piyasa değeri gündemde

Donnarumma ManchesterCity ile anlaştı mı merak ediliyor. Donnarumma ManchesterCity yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından transferin resmiyete dökülüp dökülmediği futbolseverlerin radarında.

DONNARUMMA MANCHESTER CİTY İLE ANLAŞTI MI?

2025 yaz transfer döneminin öne çıkan isimlerinden Gianluigi Donnarumma, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City ile anlaşmaya vardı. Galatasaray’ın da transfer listesinde yer alan deneyimli kaleci, İngiliz kulübü ile tüm şartlarda uzlaşarak sağlık kontrollerini başarıyla tamamladı.

Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre Donnarumma’nın resmen Manchester City forması giyeceğini duyurdu. 26 yaşındaki İtalyan kaleci, kariyerine Avrupa’nın en üst seviyesinde devam edecek ve Manchester City’nin kalesini koruyacak.

DONNARUMMA İSTATİSTİKLERİ

Gianluigi Donnarumma, profesyonel kariyerine Milan’da başlamış ve 2015-2021 yılları arasında 215 resmi maçta görev yapmıştı. 2021-2025 döneminde Paris Saint-Germain formasıyla sahaya çıkan Donnarumma, 102 maçta takımını temsil etti. Kulüp kariyerinde toplamda 317 maç oynayan İtalyan eldiven, Avrupa ve ulusal liglerde istikrarlı performansıyla tanınıyor.

Milli takım düzeyinde de İtalya için görev üstlenen Donnarumma, U-15 seviyesinden başlayarak A Milli Takım’a kadar yükseldi ve toplamda 95 maçta forma giydi.

DONNARUMMA PİYASA DEĞERİ

2025 itibarıyla Gianluigi Donnarumma’nın piyasa değeri 40 milyon Euro olarak belirleniyor. Manchester City’ye transfer olmasının ardından Donnarumma’nın değerini daha da artırması bekleniyor.