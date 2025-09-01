Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ederson İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek? Ederson uçak takip kodu araştırılıyor!

Ederson İstanbul&#039;a ne zaman, saat kaçta gelecek? Ederson uçak takip kodu araştırılıyor!
Ederson İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek merak konusu! Fenerbahçe, transfer döneminde büyük ses getiren bir hamle ile Manchester City’nin Brezilyalı file bekçisi Ederson Moraes’i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Ederson İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek heyecanla bekleniyor! Sarı-lacivertli yönetim, hem kulüp hem de oyuncu ile anlaşmayı sağlayarak Ederson’un İstanbul’a gelişi için süreci başlattı. Taraftarlar ise uçağın İstanbul’a iniş saati ve uçuş takip kodunu merak ediyor.

Ederson İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek? Ederson uçak takip kodu araştırılıyor! - 1. Resim

EDERSON İSTANBUL'A NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde bulunan Brezilyalı kaleci Ederson Moraes’i renklerine katmak için önemli bir adım atıyor. Sarı-lacivertliler, Manchester City ile her konuda anlaşma sağlayarak Ederson’un İstanbul’a geliş sürecini başlattı.

Taraftarlar, Ederson’un uçağının İstanbul’a iniş saatini merak ediyor. Ederson’un İstanbul’a gelmesiyle birlikte sağlık kontrolleri yapılacak ve transfer resmileşecek.

Ederson İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek? Ederson uçak takip kodu araştırılıyor! - 2. Resim

EDERSON UÇAK TAKİP KODU NEDİR?

Ederson’un uçağının kalkışı sonrası uçak takip kodunun da belli olması bekleniyor. Şu an için takip kodu paylaşılmadı. Uçuş gerçekleştiğinde ve takip kodu paylaşıldığındaa taraftarlar uçuşu canlı olarak izleyebilecek. Kulüp yetkilileri tarafından resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Ederson İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek? Ederson uçak takip kodu araştırılıyor! - 3. Resim

EDERSON NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Tahminlere göre Ederson’un uçağı İstanbul’a öğle saatlerinde inmiş olacak. Spor medyasına yansıyan bilgiler, iniş saatinin yaklaşık olarak 13.00 civarında olacağını iddia etti. Ederson ne zaman İstanbul'a gelecek önümüzdeki süreçte netleşmiş olacak.

Ederson İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek? Ederson uçak takip kodu araştırılıyor! - 4. Resim

EDERSON FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

32 yaşındaki deneyimli file bekçisi Ederson Moraes, Fenerbahçe ile üç yıllık bir sözleşme imzaladı. Yıllık garanti ücreti 8 milyon Euro olan Ederson, performansa dayalı bonuslar da alacak.

İstanbul’a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesiyle birlikte sarı-lacivertli forma altında sahaya çıkmaya hazırlanacak.

Ederson İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek? Ederson uçak takip kodu araştırılıyor! - 5. Resim

EDERSON FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI MI?

Fenerbahçe, Ederson için Manchester City ile bonservis konusunda anlaşmaya vardı. İngiliz kulübü başlangıçta 15 milyon Euro talep ederken, sarı-lacivertliler 12 milyon Euro ve bonuslarla teklifi kabul ettirdi. Taraflar resmi olarak el sıkıştı ve transfer süreci tamamlanmak üzere.

