Bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 3 Temmuz puan durumu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Temmuz 2025 17:31 - Güncelleme: 3 Temmuz 2025 17:31 - Güncelleme:

Gelinim Mutfakta 3 Temmuz Perşembe günü sezon finali serisi devam ediyor. Sezon finali serisinin sonlanmasına bir gün kala şampiyon olmak isteyen Ezgi, Nur, Seren ve Sahra en fazla çeyrek altını kazanmak için yarışıyor. 3 Temmuz Gelinim Mutfakta puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin bölümün ardında belli oldu.

3 Temmuz Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan isim, günün birincisi ve puan durumu belli oluyor. Sezon finali serisinde Ezgi, Sahra, Seren ve Nur arasındaki mücadele izleyicileri ekran başına toplarken gelinler kaynanalardan yüksek puanlar almak için yarışıyor. BUGÜN GELİNİM MUTFATAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI? 3 Temmuz Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazananı belli oldu. Sezon finali serisinin son haftasına başlarken gelinlerin topladıkları çeyrek altınlar birinci olmalarında kritik öneme sahip. 3 gelin Nur, Sahra ve Ezgi kuraya kaldı. Kura sonucunda Gelinim Mutfakta günün birincisi ve 19. günün çeyrek altını kazanan Ezgi oldu. 3 TEMMUZ GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU Final yolunda ilerleyen Gelinim Mutfakta yarışmacıları, sezon finali serisinin son haftasına girdi. 3 Temmuz Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan gelin bölümün ardından belli oldu. Ezgi- 18 puan- 6 çeyrek altın Nur- 18 puan- 5 çeyrek altın Sahra- 18 puan- 5 çeyrek altın Seren- 6 puan - 3 çeyrek altın

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan