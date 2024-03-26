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Bugün hangi ibadetleri yapabilirim? Ramazan'ın on altıncı gününde yapılacak ibadetler ve tesbihatlar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün hangi ibadetleri yapabilirim? Ramazan&#039;ın on altıncı gününde yapılacak ibadetler ve tesbihatlar

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mübarek Ramazan ayının ortasını geçerek Kadir Gecesi'ne bir gün daha yaklaştık. Son 10 gün içinde aranan Kadir Gecesi'ni de uygun şekilde geçirebilmek için ibadetlerimizi genişletebiliriz. Nafile ve kaza namazlarının yanı sıra çekilecek tesbihler, okunacak dualar, yapılacak ibadetler merak ediliyor.

Bizler için çok önemli olan bu ayda Kadir Gecesi'ne her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. 25 Mart tarihinde Dolunay'ın görülmesiyle ibadetlerimizi daha artırmamız gerektiğini anladık. Hocalarımızın belirttiğine göre nafile namazlarımızı ve kaza namazlarımızı artıralım. Ramazanın 16. gününde yapılacak ibadetler...

RAMAZANIN ON ALTINCI GÜNÜNDE YAPILACAK İBADETLER

Ramazan ayının on altıncı gecesinde kılınacak namazda Peygamber efendimiz ( SAV ) buyuruyor ki: Bu gece seher vaktinde bir kimse 1 kere FATİHA ile KULLİLLAHÜMME ( Al-i İmran suresi, Ayet 26 ) okuyarak iki rekat namaz kılarsa, ALLAH cc. O kimsenin 100 türlü hacetini verir.Bunların onu dünya ve doksanı ahiret hacetidir.

Yine bugün de sahura kalkıp orucunu öyle tutmak Yasin suresi okumak, mukabeleye gitmek, bol bol dua etmek, Fetih suresi ve vakıa suresi okumak oldukça efdaldir.

Ettiğimiz dualarda ölmüşlerimize, sahabelere de dua etmeyi unutmamalıyız. Allahtan sadece dünya için bir şeyler istemek yerine ahiretimizin temellerini attıracak dualar edip ahirete göç etmeden oradan yerimizi güzel şekilde ayıracak dualar edip amellerde bulunmalıyız.

Bugün hangi ibadetleri yapabilirim? Ramazan'ın on altıncı gününde yapılacak ibadetler ve tesbihatlar - 1. Resim

Ayrıca Ramazan ayı içinde Peygamber Efendimizin bir hadisinde şöyle buyuruyor:

Ramazan ayında yapılan umre tam bir hac sayılır, yahut da benimle birlikte yapılmış bir haccın yerini tutar. Bu hadisten anladığımız üzere Ramazan ayında yapılan umre hem Hac sayılır hem de Peygamber Efendimiz ile birlikte yapılan bir Hac sayılır.

Bugünün duası şöyledir: 
Allah'ım! Bu günde bana zekâ ve uyanıklık (ibadet ve itaatten gafil olmama) hali ver; beni cahillik ve batıl işlerden uzaklaştır. Bu günde indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır; cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömerdi!

Bugün hangi ibadetleri yapabilirim? Ramazan'ın on altıncı gününde yapılacak ibadetler ve tesbihatlar - 2. Resim

BUGÜNÜN TESBİHATI

Ramazanın ilk 10 günü okunacak dua, 11. ile 20. gün arasında okunacak dua, 21 ile 30. günler arası okunacak dua olarak sıralama yapabilirsiniz.
Ya Erhamerrahimin (Ey iman edenlerin en merhametlisi), 
Ya Gaffarez Zünüb (Ey günahları bağışlayan), 
Ya Atikarrikab (Ey iyileri koruyan) teşbihleri Allah’ın niteliklerini anmak açısından güzel seçeneklerdir.

Ramazan ayının 16. Gününde çekilecek tesbihlerde bol bol tövbe-i istiğfar edilmeli ve bunun yanında “ Ya Gaffarez Zünüb” (Ey günahları bağışlayan) tesbihi çekilmelidir. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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