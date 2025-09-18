Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > Bugün hangi maçlar var? 18 Eylül 2025 Perşembe günü maç programı belli oldu

Bugün hangi maçlar var? 18 Eylül 2025 Perşembe günü maç programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün hangi maçlar var? 18 Eylül 2025 Perşembe günü maç programı belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

18 Eylül 2025 Perşembe günü maç programı belli oldu. Buna göre, Galatasaray'ın yanı sıra Manchester City, Barcelona, Club Brugge gibi takımlar sahada ter dökecek. Diğer yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı 3 maç ile devam edecek. İşte, 18 Eylül 2025 maç programı...

18 Eylül 2025 maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta heyecanı sürüyor. Temsilcimiz Galatasaray Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

Peki, Bugün hangi maçlar var? İşte, 18 Eylül 2025 Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi maç fikstürü ile GS maç detayları...

Bugün hangi maçlar var? 18 Eylül 2025 Perşembe günü maç programı belli oldu - 1. Resim

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Bugün Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur ve UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları olacak. Özellikle Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı dikkat çekiyor.

Bugün hangi maçlar var? 18 Eylül 2025 Perşembe günü maç programı belli oldu - 2. Resim

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR

14.30 Düzcespor-Pendikspor (A Spor)

17.00 Giresunspor-52 Orduspor FK (A Spor)

20.00 Eskişehirspor-Muğlaspor (A Spor)

Bugün hangi maçlar var? 18 Eylül 2025 Perşembe günü maç programı belli oldu - 3. Resim

UEFA Şampiyonlar Ligi

19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen

19.45 Club Brugge-Monaco (Tabii ve TRT 1)

22.00 Newcastle United-Barcelona

22.00 Sporting CP-Kairat

22.00 Manchester City-Napoli

22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray (Tabii ve TRT 1)

