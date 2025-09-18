Bugün hangi maçlar var? 18 Eylül 2025 Perşembe günü maç programı belli oldu
18 Eylül 2025 Perşembe günü maç programı belli oldu. Buna göre, Galatasaray'ın yanı sıra Manchester City, Barcelona, Club Brugge gibi takımlar sahada ter dökecek. Diğer yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı 3 maç ile devam edecek. İşte, 18 Eylül 2025 maç programı...
18 Eylül 2025 maç programı belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta heyecanı sürüyor. Temsilcimiz Galatasaray Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.
Peki, Bugün hangi maçlar var? İşte, 18 Eylül 2025 Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi maç fikstürü ile GS maç detayları...
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Bugün Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur ve UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları olacak. Özellikle Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı dikkat çekiyor.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR
14.30 Düzcespor-Pendikspor (A Spor)
17.00 Giresunspor-52 Orduspor FK (A Spor)
20.00 Eskişehirspor-Muğlaspor (A Spor)
UEFA Şampiyonlar Ligi
19.45 Kopenhag-Bayer Leverkusen
19.45 Club Brugge-Monaco (Tabii ve TRT 1)
22.00 Newcastle United-Barcelona
22.00 Sporting CP-Kairat
22.00 Manchester City-Napoli
22.00 Eintracht Frankfurt-Galatasaray (Tabii ve TRT 1)