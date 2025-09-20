Bugün hangi maçlar var? 20 Eylül maç takvimi belli oldu

Futbol heyecanı hafta sonunda hız kesmeden devam ediyor. 20 Eylül 2025 Cumartesi günü Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’de birbirinden kritik maçlar oynanacak. Taraftarlar hem kendi takımlarının maçlarını hem de ligdeki rakiplerin karşılaşmalarını takip etmek için günlük maç programını inceliyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Trendyol Süper Lig

17.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor | beIN Sports 1

20.00 Antalyaspor-Kayserispor | beIN Sports 2

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK | beIN Sports 1

Trendyol 1. Lig

16.00 Keçiörengücü-Bodrum FK | beIN Max 1, tabii Spor 6

16.00 Vanspor FK-Sivasspor | TRT Spor, beIN Sports 2

19.00 Adana Demirspor-Erzurumspor | beIN Max 1, tabii Spor 6

19.00 Manisa FK-Esenler Erokspor | TRT Spor, beIN Max 2

İngiltere Premier Lig

14.30 Liverpool-Everton

17.00 Brighton-Tottenham

17.00 Wolverhampton-Leeds United

19.30 Man. United-Chelsea

22.00 Fulham-Brentford

İspanya La Liga

15.00 Girona-Levante

17.15 Real Madrid-Espanyol

19.30 Alaves-Sevilla

19.30 Villarreal-Osasuna

22.00 Valencia-Ath. Bilbao