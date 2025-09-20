Bugün hangi maçlar var? 20 Eylül maç takvimi belli oldu
20 Eylül 2025 Cumartesi günü oynanacak futbol karşılaşmaları merak ediliyor. Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa maç programını takip etmek isteyen sporseverler “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte günün maç programı ve detaylar…
Futbol heyecanı hafta sonunda hız kesmeden devam ediyor. 20 Eylül 2025 Cumartesi günü Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’de birbirinden kritik maçlar oynanacak. Taraftarlar hem kendi takımlarının maçlarını hem de ligdeki rakiplerin karşılaşmalarını takip etmek için günlük maç programını inceliyor.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig
17.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor | beIN Sports 1
20.00 Antalyaspor-Kayserispor | beIN Sports 2
20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK | beIN Sports 1
Trendyol 1. Lig
16.00 Keçiörengücü-Bodrum FK | beIN Max 1, tabii Spor 6
16.00 Vanspor FK-Sivasspor | TRT Spor, beIN Sports 2
19.00 Adana Demirspor-Erzurumspor | beIN Max 1, tabii Spor 6
19.00 Manisa FK-Esenler Erokspor | TRT Spor, beIN Max 2
İngiltere Premier Lig
14.30 Liverpool-Everton
17.00 Brighton-Tottenham
17.00 Wolverhampton-Leeds United
19.30 Man. United-Chelsea
22.00 Fulham-Brentford
İspanya La Liga
15.00 Girona-Levante
17.15 Real Madrid-Espanyol
19.30 Alaves-Sevilla
19.30 Villarreal-Osasuna
22.00 Valencia-Ath. Bilbao