Bugün hangi maçlar var? 20 Eylül maç takvimi belli oldu

Bugün hangi maçlar var? 20 Eylül maç takvimi belli oldu


- Güncelleme:



20 Eylül 2025 Cumartesi günü oynanacak futbol karşılaşmaları merak ediliyor. Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa maç programını takip etmek isteyen sporseverler “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte günün maç programı ve detaylar…

Futbol heyecanı hafta sonunda hız kesmeden devam ediyor. 20 Eylül 2025 Cumartesi günü Süper Lig ve Trendyol 1. Lig’de birbirinden kritik maçlar oynanacak. Taraftarlar hem kendi takımlarının maçlarını hem de ligdeki rakiplerin karşılaşmalarını takip etmek için günlük maç programını inceliyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 

Trendyol Süper Lig

17.00 Gençlerbirliği-Eyüpspor | beIN Sports 1

20.00 Antalyaspor-Kayserispor | beIN Sports 2

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK | beIN Sports 1

Trendyol 1. Lig

16.00 Keçiörengücü-Bodrum FK | beIN Max 1, tabii Spor 6

16.00 Vanspor FK-Sivasspor | TRT Spor, beIN Sports 2

19.00 Adana Demirspor-Erzurumspor | beIN Max 1, tabii Spor 6

19.00 Manisa FK-Esenler Erokspor | TRT Spor, beIN Max 2

İngiltere Premier Lig

14.30 Liverpool-Everton

17.00 Brighton-Tottenham

17.00 Wolverhampton-Leeds United

19.30 Man. United-Chelsea

22.00 Fulham-Brentford

İspanya La Liga

15.00 Girona-Levante

17.15 Real Madrid-Espanyol

19.30 Alaves-Sevilla

19.30 Villarreal-Osasuna

22.00 Valencia-Ath. Bilbao



