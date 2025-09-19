Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Göztepe-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Göztepe-Beşiktaş maç sonucu

Göztepe-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Göztepe-Beşiktaş maç sonucu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Göztepe-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Göztepe-Beşiktaş maç sonucu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe'ye konuk oldu. Karşılaşmanın sona ermesiyle birlikte taraftarlar, "Göztepe-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?" sorularının cevabını merak etti. İşte Göztepe-Beşiktaş maç sonucu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. 19 Eylül 2025 Cuma günü saat 20.00'de başlayan mücadele sona erdi. Karşılaşmanın ardından Göztepe-Beşiktaş maç sonucu merak edildi.

Her iki takım taraftarları, "Göztepe-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?" sorularını araştırmaya başladı.

Göztepe-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Göztepe-Beşiktaş maç sonucu - 1. Resim

GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ, GOLLERİ KİM ATTI?

Trendyol Süper Lig 6. haftasında oynanan Göztepe-Beşiktaş maçı büyük bir farkla sona erdi. Sergen Yalçın'ın idaresindeki siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Göztepe'nin ilk golünü mücadelenin 4. dakikasında Juan Santos kaydetti. Rhaldney Norberto Simiao Gomes, karşılaşmanın 19. dakikasında skoru 2-0’a taşıdı.

Göztepe, İbrahim Sabra’nın 84. dakikada attığı golle maçı 3-0'lık üstünlükle tamamladı.

Göztepe-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Göztepe-Beşiktaş maç sonucu - 2. Resim

GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

Göztepe-Beşiktaş maçının ilk 11'lerinde şu oyuncular yer aldı:

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Rhaldney, Dennis, Olaitan, Juan, Janderson.

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Necip, Rafa, Cerny, El Bilal, Abraham.

Göztepe-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Göztepe-Beşiktaş maç sonucu - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD duyurdu! DEAŞ'ın üst düzey ismi Suriye'de öldürüldüÇocukların gözü önünde babaya tokat atmıştı! Aynı gün başka bir sürücüyü silahla tehdit etmiş
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erdoğan-Trump görüşmesi ne zaman, saat kaçta? Geri sayım başladı - HaberlerErdoğan-Trump görüşmesi ne zaman, saat kaçta? Geri sayım başladıKuruluş Osman 7. sezon başladı mı, ne zaman başlayacak? - HaberlerKuruluş Osman 7. sezon başladı mı, ne zaman başlayacak?Ekrem İmamoğlu'nun siyaset yapması yasaklandı mı? - HaberlerEkrem İmamoğlu'nun siyaset yapması yasaklandı mı?Sadettin Saran kimdir? Sadettin Saran'ın hayatı ve Fenerbahçe kariyeri - HaberlerSadettin Saran kimdir? Sadettin Saran'ın hayatı ve Fenerbahçe kariyeriAUZEF mezuniyete üç ders sınavı ne zaman, saat kaçta? - HaberlerAUZEF mezuniyete üç ders sınavı ne zaman, saat kaçta?Galatasaray Liverpool maçı ne zaman, nerede oynanacak? - HaberlerGalatasaray Liverpool maçı ne zaman, nerede oynanacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...