Göztepe-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Göztepe-Beşiktaş maç sonucu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi. 19 Eylül 2025 Cuma günü saat 20.00'de başlayan mücadele sona erdi. Karşılaşmanın ardından Göztepe-Beşiktaş maç sonucu merak edildi.

Her iki takım taraftarları, "Göztepe-Beşiktaş maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?" sorularını araştırmaya başladı.

GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ, GOLLERİ KİM ATTI?

Trendyol Süper Lig 6. haftasında oynanan Göztepe-Beşiktaş maçı büyük bir farkla sona erdi. Sergen Yalçın'ın idaresindeki siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Göztepe'nin ilk golünü mücadelenin 4. dakikasında Juan Santos kaydetti. Rhaldney Norberto Simiao Gomes, karşılaşmanın 19. dakikasında skoru 2-0’a taşıdı.

Göztepe, İbrahim Sabra’nın 84. dakikada attığı golle maçı 3-0'lık üstünlükle tamamladı.

GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER

Göztepe-Beşiktaş maçının ilk 11'lerinde şu oyuncular yer aldı:

Göztepe: Lis, Arda Okan, Godoi, Heliton, Bokele, Cherni, Rhaldney, Dennis, Olaitan, Juan, Janderson.

Beşiktaş: Mert, Gökhan, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Necip, Rafa, Cerny, El Bilal, Abraham.