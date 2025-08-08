Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bugün hangi maçlar var? 2025-2026 Süper Lig sezonu başlıyor!

8 Ağustos Cuma günü spor takipçileri için maç takvimi yoğun geçecek. 2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonu bugün Gaziantep Galatasaray maçıyla başlıyor. Karşılaşmaları yakından takip eden futbolseverler 8 Ağustos maç takvimi ve bu akşam hangi maçlar var araştırıyor.

Bugün hangi maçlar var? sorusu gündeme geldi. 8 Ağustos 2025 Cuma günü Süper Lig 2025-2026 sezonu başlarken UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları da maç programında yer aldı. 

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig

21:30 Gaziantep FK - Galatasaray (beIN Sports 1)

1. Lig

21:30 Ümraniyespor - Manisa FK (beIN Sports 2)

UEFA Şampiyonlar Ligi

Monaco - Inter | Hazırlık Maçı, 21:00

Chelsea - Bayer Leverkusen | Hazırlık Maçı, 21:00

Bugün hangi maçlar var? 2025-2026 Süper Lig sezonu başlıyor! - 1. Resim

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'in ilk maçı Gaziantep FK ve Galatasaray arasında bugün oynanacak. Gaziantep Stadyumu'nda 21.30'da başlayacak maç, beIN Sports 1 üzerinden yayınlanacak. 

