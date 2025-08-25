Bugün hangi maçlar var? 25 Ağustos 2025 günün maç programı

Futbol heyecanı 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü de hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig’den 1. Lig’e, Premier Lig’den La Liga ve Serie A’ya kadar birçok karşılaşma bugün futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Taraftarlar, destekledikleri takımların maçlarının yanı sıra Avrupa’nın dev liglerindeki mücadeleleri de takip edebilecek. İşte 25 Ağustos Pazartesi gününün maç programı…

BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 25 AĞUSTOS 2025

Trendyol Süper Lig

21.30 İkas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor | beIN Sports 1

Trendyol 1. Lig

21.30 İstanbulspor-Manisa FK | beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor

İngiltere Premier Lig

22.00 Newcastle United-Liverpool | Bein Sports 3

İspanya La Liga

20.30 Athletic Bilbao-Rayo Vallecano | S Sport Plus, S Sport

22.00 Sevilla-Getafe | S Sport Plus, S Sport

İtalya Serie A

19.30 Udinese-Hellas Verona | S Sport Plus, S Sport 2

21.45 Inter-Torino | S Sport Plus, S Sport 2