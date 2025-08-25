Bugün hangi maçlar var? 25 Ağustos 2025 günün maç programı
Futbolseverler “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun cevabını araştırıyor. Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga ve Serie A’da oynanacak karşılaşmalar, saatleri ve yayın bilgileri 25 Ağustos 2025 Pazartesi gününün maç programında belli oldu. İşte günün maçları!
Futbol heyecanı 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü de hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig’den 1. Lig’e, Premier Lig’den La Liga ve Serie A’ya kadar birçok karşılaşma bugün futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Taraftarlar, destekledikleri takımların maçlarının yanı sıra Avrupa’nın dev liglerindeki mücadeleleri de takip edebilecek. İşte 25 Ağustos Pazartesi gününün maç programı…
BUGÜNKÜ MAÇ PROGRAMI 25 AĞUSTOS 2025
Trendyol Süper Lig
21.30 İkas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor | beIN Sports 1
Trendyol 1. Lig
21.30 İstanbulspor-Manisa FK | beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor
İngiltere Premier Lig
22.00 Newcastle United-Liverpool | Bein Sports 3
İspanya La Liga
20.30 Athletic Bilbao-Rayo Vallecano | S Sport Plus, S Sport
22.00 Sevilla-Getafe | S Sport Plus, S Sport
İtalya Serie A
19.30 Udinese-Hellas Verona | S Sport Plus, S Sport 2
21.45 Inter-Torino | S Sport Plus, S Sport 2